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Dünya Şam'a hava saldırısı düzenledi
Dünya

Şam'a hava saldırısı düzenledi

Yeniakit Publisher
2023-03-30 03:08:00 -
Şam'a hava saldırısı düzenledi

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara hava saldırısı düzenlediğini açıkladı.

Beşşar Esed rejimi, İsrail'in, Suriye'nin başkenti Şam'da bazı noktalara hava saldırısı gerçekleştirdiğini öne sürdü.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, yerel saatle 01.20'de Şam kent merkezinin çevresindeki bazı noktaların, İsrail güçlerince hava saldırısıyla hedef alındığını iddia etti.

Saldırı sonucu 2 rejim unsurunun yaralandığı ileri sürülen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşılayarak bazılarını düşürdü ve hasar meydana geldi." ifadeleri kullanıldı.

İsrail makamlarından söz konusu saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.

Şam ve kırsalındaki bölgelerde, rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızlarının emrindeki terörist grupların ve özellikle Lübnan Hizbullahı unsurlarının bulunduğu biliniyor.
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İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

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