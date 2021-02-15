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Dünya Şam'a füze saldırısı düzenlendi
Dünya

Şam'a füze saldırısı düzenlendi

İsrail’e ait savaş uçaklarının Suriye’nin başkenti Şam’da bulunan hedeflere saldırı düzenlediği iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2021-02-15 04:40:00 - 2021-02-15 04:41:40
Şam'a füze saldırısı düzenlendi

Esed rejiminin haber ajansı SANA, askeri kaynağa dayandırdığı haberinde, İsrail'in, yerel saatle 01.18'de Şam kent merkezinin çevresindeki rejim güçlerine ait bazı askeri noktalara füze saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Can veya mal kaybına ilişkin bilgi verilmeyen haberde, "Hava savunma sistemlerimiz düşman füzelerini karşıladı ve çoğunu düşürdü." ifadesi yer aldı.

Başkent Şam'da rejim ordusunun yanı sıra İran Devrim Muhafızları'nın emrindeki yabancı terörist gruplara ait askeri noktalar bulunuyor.

Esed rejimi, İsrail'in 4 Şubat'ta ülkenin güneyindeki Kuneytra iline, 13 Ocak'ta Suriye'nin doğusundaki Deyrizor'a, 7 Ocak'ta başkent Şam'ın güneyine, 30 Aralık 2020'de de Şam'ın batı kırsalındaki Nebi Habil bölgesine hava saldırıları gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

 

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