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Spor Salzburg, Bayern Münih'e zor anlar yaşattı
Spor

Salzburg, Bayern Münih'e zor anlar yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Alman devi Bayern Münih, 89. dakikada attığı golle Avusturya ekibi Red Bull Salzburg ile 1-1'lik skorla berabere kaldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-17 01:57:00 -
Salzburg, Bayern Münih'e zor anlar yaşattı

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Red Bull Salzburg, Bayern Münih'i ağırladı.

Red Bull Arena oynanan maçın ilk yarısını Salzburg, 12. dakikada oyuna giren Chikwubuike Adamu'nun 21. dakikada kaydettiği golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını daha da artıran Bayarn Münih, aradığı golü 89. dakikada Kingsley Coman ile buldu: 1-1

Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.

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