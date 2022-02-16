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Spor Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman şifreli kanalda mı?
Spor

Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman şifreli kanalda mı?

Salzburg - Bayern Münih canlı izle | Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Futbolseverler ise maçın ne zaman saat kaçta oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları nereden izlenir?

Yeniakit Publisher
2022-02-16 13:21:00 -
Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman şifreli kanalda mı?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçları 15 Şubat Salı günü oynanmaya başladı. Turun önemli maçlarından birinde Salzburg ile Bayern Münih karşı karşıya gelecek. Peki, maç ne zaman?

Salzburg - Bayern Münih maçı ne zaman şifreli kanalda mı?

Salzburg ile Bayern Münih bu akşam karşı karşıya geldi. Red Bull Arena'da oynanacak mücadele TSİ 23.00'te başlayacak. Zorlu karşılaşmayı  İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Salzburg-Bayern Münih maçı Exxen'den yayımlanacak. Ayrıca zorlu maç CBC Sport televizyon kanalınının web sitesi üzerinden şifresiz yayımlanacak.

Muhtemel 11'ler

Salzburg: Köhn, Nissen, Onguene, Solet, Ulmer, Camara, Susic, Seiwald, Aaronson, Okafor, Adeyemi

Bayern Münih: Ulreich, Pavard, Süle, Hernandez, Kimmich, Tolisso, Gnabry, Müller, Sane, Coman, Lewandowski

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