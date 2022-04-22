Salya sümük, AB ve NATO'dan teröristleri kurtarmasını istediler! Kudurdular

Oğuzhan Gültekin Ankara

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, 18 Nisan gecesi Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) toprakları içerisindeki Metina, Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerindeki terör kamplarına, ‘Pençe Şimşek’, ‘Pençe Yıldırım’ ve ‘Pençe Kartal’ operasyonlarının devamı olarak başlattığı karadan ve havadan ‘Pençe Kilit’ harekatı hızla ilerliyor.

30’dan fazla terörist sözde karargah, cephane, mağara ve terör yapıları ile birlikte imha edilirken çembere alınan teröristler mağara mağara girilerek etkisiz hale getiriliyor.

Irak hükümeti ve Kürt Bölgesel yönetimi de terör belasından kurtulabilmek için operasyonu desteklerden, en yüksek tepki PKK’nın çıkarlarına hizmet eden Avrupalı siyasetçilerden geldi. Avusturya Viyana Parlamentosu Yeşiller Milletvekili Berivan Aslan, Alman Sol Parti Federal Parlamento Milletvekili Gökay Akbulut, Avrupa Parlamentosu Almanya Milletvekili Sol Parti Dış ve Barış Politikası Sözcüsü Özlem Alev Demirel yaptıkları açıklamalarda batılı ülkelerin, Rusya Lideri Vladimir Putin’e yönelik savaş karşıtı söylemlerini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı da kullanmalarını istedi.

Skandal ifadeler kullanan azgınlar, AB, NATO ve batılı ülkelerden operasyona müdahil olup eli kanlı katilleri kurtarmasını istediler.

Ya dünyayı akılsız sanıyorlar ya kendi akılları yok

PKK’nın Avrupa’daki hizmetçilerinin, Türkiye’nin terör operasyonunu Rusya’nın Ukrayna işgali ile kıyaslamasına tepki gösteren Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz, bu durumun ya tüm dünyayı akılsız yerine koymak ya da çok büyük bir akıl tutulmaması yaşamakla açıklanabileceğini söyledi. Yapılan anlaşmalara rağmen Türkiye’ye yıllarca ambargo koyup parası ile silah vermeyen ancak söz konusu terör örgütü olunca tonlarca silah ve mühimmatı hibe eden Batı’yı, Türkiye’nin terör operasyonlarına sessiz kaldığı için ikiyüzlülükle eleştirenlere gülen Yavuz, “Söyledikleri her kelime kendileri ile çelişiyor. Bizim çoluğumuz çocuğumuz şehit edilirken, gençlerimiz bu katiller tarafından zorla dağlara kaçırılırken kimseden ses çıkmıyordu. Artık bu hainlerin sonu gelmek üzere. Hiç kimse bize engel olamaz. Bu hainlerin kökü kazınacak. Biz ülkemizi yönetecek güce sahibiz. Kimse bizim içişlerimize karışmaya kalkmasın” dedi.