Balık hafızalı Özgür ne dediğini hatırlamıyor

Buğra Kardan İstanbul

Türkiye’nin savunma alanında yaptığı atılımı çekemeyen CHP, inkâr siyasetini ise bırakmıyor. Zamanında S-400 hava sistemini gereksiz bulan selefi Kemal Kılıçdaroğlu’nu avuçları patlarcasına alkışlayan; roket denemelerine “Balıklar ürküyor” bahanesiyle karşı çıkan emanetçi Genel Başkan Özgür Özel, barbar İsrail ve haydut Amerika’nın saldırılarına maruz kalan İran’dan ateşlenen füzenin Hatay’da düşürülmesinin ardından da “Hava savunma sistemimiz yok” tantanası yapmaya başladı. Çelik Kubbe sisteminin aktif olduğunu görmezden gelen Özel’den geri kalmayan CHP’li milletvekilleri de koro hâlinde ‘savunma sisteminde açık olduğu’ safsatasını dillendirerek ‘Hava savunma sistemimiz yok’ deme ve Türkiye’yi aciz gösterme yarışına girdi.

HANİ ROKETLER GEREKSİZDİ!

Oysa CHP’nin ileri gelenleri daha önce yaptıkları açıklamalarda, Rusya’dan temin edilen S-400 hava sistemini hedef almıştı. İşte ihanete varan o skandal açıklamalar:

Kasım 2020’de bir panele katılan dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Ünal Çeviköz, S-400 savunma sisteminin active edilmeme kararının Türkiye’nin F-35 uçaklarının ortak üretimi ve satışı programına tekrar dahil edilmesine yol açacağını ifade edecek kadar ileri gitmişti.

Şubat 2022’de İngiliz Reuters’a mülakat veren Kılıçdaroğlu, S-400’ü iade sinyali vermişti. Kılıçdaroğlu, Ağustos 2022’de de İngiliz gazetecilerle buluşmasında sistemin gerekli olmadığını belirtmiş ve “S-400 kime karşı kullanılacak” sorusunu sorma cüretinde bulunmuştu.

Kasım 2022’de Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, “Vizyona bakın, tank, top, İHA, SİHA… Vur, öldür…Cumhuriyet bunun için kurulmadı” ifadelerini kullanacak kadar alçalmıştı.

Aralık 2025’te CHP Genel Başkan Yardımcısı Namık Tan, Türkiye’nin radar sisteminin güçsüz olduğunu yalanını ortaya atmıştı. Ayrıca “S-400 alımının başımıza ne belâlar açtığı nihayet görüldü, herhâlde” diye höykürmüştü.

BUNLARIN TİYNETİ BÖYLE

CHP’lilerin ikiyüzlü tavrını ve kara propagandalarını Akit’e değerlendiren emekli Albay Ersan Ergür ise, şunları söyledi: “CHP’nin savunma sanayiinde elde edilen ilerlemeye katlanamamasına şaşırmıyoruz. Özel’in gittiği yerde ‘Hava savunma sistemimiz yok’ demesini yadırgamıyoruz. Köprülerden yollara, tünellere kadar tüm önemli yatırımları CHP’nin önemli ve gerekli görmediğini hatta balta vurmaya kalktığını biliyoruz. Vaktiyle Kılıçdaroğlu’nun, şu anda Özel’in ülke için hayati önemde savunma sistemleriyle ilgili açıklamaları anımsıyoruz. Malum, birinci köprüye karşı çıkan CHP’liler idi. Ancak o köprüden ilk geçen de CHP’liler olmuştu. Nihayetinde Kılıçdaroğlu’nun S-400 için ‘Kime karşı kullanılacak’ dediğini belleğimizden atamıyoruz. SİHA üretiminin durdurulacağı vaadini de. Bir dönem Kılıçdaroğlu’nun yanından ayrılmayan, sözcülüğünü yapan Özel’in ‘Balıklar ürküyor’ çıkışını da. Hâl böyle olup Özel’in şu anda ‘Hava savunma sistemimiz yok’ iddiasını seslendirip durmasını gayri samimi buluyoruz. S-400’e, SİHA’ya karşı olan bir kafanın hava savunma sistemi gibi bir derdi bulunmadığına inanıyoruz. ‘Allah, bunlara ülkeyi bırakmasın’ diye dua etmekten de kendimizi alamıyoruz. Çünkü CHP’nin iktidara geldiği takdirde ülkeyi İBB’ye döndüreceği muhakkak.

YOLUMUZA DEVAM ETMELİYİZ

“Öbür yandan savunma yatırımları anlık değil. İleriye bakılarak bu yatırımlar yapılıyor. Yine savunma sisteminin ne kadar önemli olduğuna İran’ı hedef alan saldırılar işaret ediyor. Şayet Tahran yönetiminin elinde İsrail ve Amerika’yı dengeleyecek sistemler olsa karşımıza bu kadar büyük bir tahribat çıkmazdı. Her şerde hayır var. Hava savunma sisteminin ehemmiyeti anlaşıldı. İyi de Özel, ‘Hava savunma sistemimiz yok’ iddiasını bu şuurla mı dillendirdi? Özel’e yaranma adına rekabet eden milletvekilleri bu mantaliteyle mi ‘Savunma sistemimizde açık var’ demeye koyuldu? Hayır. Kuşku yok ki burada amaç, iktidarı itibarsız kılarak CHP tabanını memnun etmekti.Belli ki Özel ve arkadaşları, Türkiye’yi takip etmiyorlar. Karabağ, Libya, Suriye’de yapılan faaliyetleri atlıyorlar. Karartmada mahir olan hava savunma sistemimiz ve bileşenlerine bakmıyorlar. İşte KORAL kuvvetli. KORAL, düşmanı kör ediyor. TAYFUN’un denemeleri ise devam ediyor. Yine Çelik Kubbe devrede. Yani ‘Türkiye’nin hava savunma sistemi yok’ diyenler yanılıyorlar. İşte bunlara kulak verilmemeli. Türkiye’yi aciz ülke olarak sunmaya kalkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve onun gibilere prim verilmemeli.”