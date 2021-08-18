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Spor Salomon Rondon kimdir kariyeri? Salomon Rondon kaç yaşında?
Spor

Salomon Rondon kimdir kariyeri? Salomon Rondon kaç yaşında?

Salomon Rondon hangi takımlarda oynadı? Kore basınında yer alan iddaya göre Fenerbahçe, Salomon Rondon ile sözleşme imzaladı. Venezuela'lı forvetle ilgili iddiaların ardından pek çok kişi 'Salomon Rondon kimdir?' sorusunun cevabını araştırmaya başladı. Peki, Salomon Rondon kim?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 17:03:00 -
Salomon Rondon kimdir kariyeri? Salomon Rondon kaç yaşında?

Salomon Rondon 16 Mayıs 1989'da dünyaya geldi. Salomon Rondon profesyonel kariyerine 2006 yılında Aragua takımında başladı. Sırasıyla Las Palmas, Malaga, Rubin, Zenit, West Bromwich Albion , Newcastle United formaları giydi.

Salomon Rondon, 19 Temmuz 2019'da West Bromwich Albion'dan Çin ekibi Dalian Professional'a imza attı. Burada 28 maça çıkan futbolcu 12 gol atıp 7 asist yaptı.

Salomon Rondon 15 Şubat 2021'de CSKA Moskova'ya kiralandı. CSKA ile 13 maça çıkan Venezuelalı 4 gol attı. Salomon Rondon'un kulübüyle 31 Aralık 2022'ye kadar sözleşmesi bulunuyor.

Öte yandan Salomon Rondon, Venezuela Milli Takımı formasıyla çıktığı83 maçta 31 gol kaydetti.

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