Uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir! Uzman isim uyardı

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, karaciğer hastalıklarının erken dönemde belirti vermeyebileceğini ancak bazı "ince" işaretlerin dikkatli gözlemle fark edilebileceğini aktardı. Öztürk, "Ayaklarda görülen kuruluk ve derin çatlaklar çoğu zaman basit nedenlere bağlıdır. Ancak altta yatan bir dolaşım sorunu ya da karaciğerin toksinleri yeterince temizleyememesi gibi daha ciddi tabloların da habercisi olabilir. Bu nedenle uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri mutlaka değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.