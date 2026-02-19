Uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir! Uzman isim uyardı
Karaciğer fonksiyonu ile ilgili uzman isimden kritik uyarılar geldi.
Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Oğuzhan Öztürk, özellikle ayak derisinde görülen aşırı kuruluk ve çatlakların bazı durumlarda karaciğer fonksiyon bozukluğuna işaret edebileceğini belirtti.
Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Öztürk, karaciğer hastalıklarının erken dönemde belirti vermeyebileceğini ancak bazı "ince" işaretlerin dikkatli gözlemle fark edilebileceğini aktardı. Öztürk, "Ayaklarda görülen kuruluk ve derin çatlaklar çoğu zaman basit nedenlere bağlıdır. Ancak altta yatan bir dolaşım sorunu ya da karaciğerin toksinleri yeterince temizleyememesi gibi daha ciddi tabloların da habercisi olabilir. Bu nedenle uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri mutlaka değerlendirilmelidir." ifadelerini kullandı.
Karaciğerin sindirim, kan temizleme, bağışıklık sistemini destekleme ve pıhtılaşma faktörlerini üretme gibi hayati görevleri olduğunu ifade eden Öztürk, şunları kaydetti: "Karaciğer yeterince iyi çalışmadığında, vücutta bazı toksinler ve safra ile atılan bazı maddelerin birikimi başlayabilir. Bu durum ciltte kuruluk, kaşıntı ve hassasiyet gibi belirtilerle kendini gösterebilir. Özellikle geceleri artan kaşıntı, kronik karaciğer hastalığında sık görülen bir şikayettir."
Öztürk, kaşıntının bazen ayaklar gibi belirli bölgelerde sınırlı kalabildiğini, bazen de tüm vücuda yayılabildiğini belirtti. Ayaklardaki çatlakların her zaman karaciğer hastalığı anlamına gelmediğini aktaran Öztürk, B3 vitamini ve omega-3 yağ asidi eksikliğinin de benzer cilt sorunlarına yol açabileceğini kaydetti.
Öztürk, karaciğerin yağda çözünen vitaminlerin emilmesini sağlayan safrayı ürettiğini ifade ederek, "Eğer karaciğer fonksiyonları bozulursa bu vitaminlerin emiliminde sorun yaşanabilir. Özellikle A ve D vitamini eksikliği, siroz hastalarında sık görülür ve ciltte belirgin kuruluğa yol açabilir." değerlendirmesini yaptı.
Öztürk, ayaklarda kalıcı kuruluk, çatlak, kaşıntı veya renk değişikliği fark eden kişilerin, özellikle eşlik eden başka belirtiler de varsa, gecikmeden hekime başvurması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:
"Gözlerde ve ciltte sararma (sarılık), ayak ve bacaklarda şişlik, karın bölgesinde sıvı birikimi (asit), beklenmedik kilo değişimleri, avuç içlerinde kızarıklık ile konsantrasyon ve hafıza sorunları görülebilir. Karaciğer hastalıkları erken evrede yakalandığında tedavi başarısı çok daha yüksektir. Vücudun verdiği küçük sinyalleri dikkate almak büyük sağlık sorunlarının önüne geçebilir."
