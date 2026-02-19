ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği iddiası!
ABD basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Washington yönetiminin Suriye'deki askeri varlığına tamamen son vereceği ileri sürüldü. Yaklaşık bin askerin iki ay içinde bölgeyi terk etmesi beklenirken, stratejik üslerin Suriye ordusuna devri sürüyor.
Suriye’de konuşlu bulunduğu askeri noktaları birer birer Suriye ordusuna devretmeye devam eden ABD’nin, bölgedeki tüm askeri varlığını sonlandıracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD basınının, isimleri gizli tutulan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerde; Suriye sahasında bulunan yaklaşık bin ABD askerinin tamamının geri çekileceği bilgisi paylaşıldı.
TAHLİYE TAKVİMİ NETLEŞİYOR: İKİ AY İÇİNDE SIFIR ASKER
Söz konusu haberlerde, geri çekilme sürecine dair planlamaların devam ettiği ve tahliye operasyonunun önümüzdeki iki ay içerisinde tamamen bitirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. ABD ordusu bu iddiaların gölgesinde saha hareketliliğini de artırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalındaki kritik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırının kesişme noktasındaki hayati öneme sahip El-Tanf Askeri Üssü, resmen Suriye ordusu kontrolüne bırakılmıştı.