  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Anıtkabir’e koşan kadınlar buna ne diyecek! Medeni kanunda ‘metres hayatı’ iflası “Türkiye tüm topraklarımızı vurabilir” Yunanistan’da ‘CENK’ korkusu Sağlık Bakanı uyardı: Nüfus yapımız büyük tehlikede! Başkan Erdoğan'dan Ali Yerlikaya için dikkat çeken sözler Kurum Köksal’ı kabul etti! CHP tir tir titredi: Eyvah Burcu da mı yolcu? Tarım bittiyse bu veriler nedir? Türkiye rekor kırıyor Babacan maval okuyor Bolu Dağı’nda beyaz örtü ulaşımı zorluyor! Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor! Gürsel Tekin'den CHP ve fonlu medyasına ağır eleştiri: CHP, CHP olalı böyle ikiyüzlülük görmedi! Arkada börek, önde dayak! Kemalist Emin Çölaşan’ı böyle hatırlıyoruz! “Ben PKK'nın yerinde olsam iftarda saldırırdım”
Dünya ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği iddiası!
Dünya

ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği iddiası!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
ABD'nin Suriye'den tamamen çekileceği iddiası!

ABD basınında geniş yankı uyandıran haberlere göre, Washington yönetiminin Suriye'deki askeri varlığına tamamen son vereceği ileri sürüldü. Yaklaşık bin askerin iki ay içinde bölgeyi terk etmesi beklenirken, stratejik üslerin Suriye ordusuna devri sürüyor.

Suriye’de konuşlu bulunduğu askeri noktaları birer birer Suriye ordusuna devretmeye devam eden ABD’nin, bölgedeki tüm askeri varlığını sonlandıracağı iddiası gündeme bomba gibi düştü. ABD basınının, isimleri gizli tutulan üst düzey Amerikalı yetkililere dayandırdığı haberlerde; Suriye sahasında bulunan yaklaşık bin ABD askerinin tamamının geri çekileceği bilgisi paylaşıldı.

TAHLİYE TAKVİMİ NETLEŞİYOR: İKİ AY İÇİNDE SIFIR ASKER

Söz konusu haberlerde, geri çekilme sürecine dair planlamaların devam ettiği ve tahliye operasyonunun önümüzdeki iki ay içerisinde tamamen bitirilmesinin hedeflendiği aktarıldı. ABD ordusu bu iddiaların gölgesinde saha hareketliliğini de artırmış durumda. Geçtiğimiz günlerde Haseke kırsalındaki kritik Şeddadi Üssü ile Suriye, Irak ve Ürdün sınırının kesişme noktasındaki hayati öneme sahip El-Tanf Askeri Üssü, resmen Suriye ordusu kontrolüne bırakılmıştı.

 

Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği
Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

Gündem

Suriye’de PKK-YPG paçavraya döndü, Şara süpürdü! DEM ve Kandil hattında ihanet paniği

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!
Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

Dünya

Bu nasıl anlaşma! ABD ve Çin bölgeye silah sevkiyatını sürdürüyor!

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! "Biz savaşmak istemiyoruz"
Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

Dünya

Pezeşkiyan'dan ABD'ye mesaj! “Biz savaşmak istemiyoruz”

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz
ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Dünya

ABD Başkanı Trump'tan operasyon sinyali: O üssü kullanabiliriz

Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu!
Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu!

Gündem

Terörden kurtulan Suriye'de ilk teravih coşkusu!

Suriye’de Ahmet Şara’dan Ramazan affı: Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı!
Suriye’de Ahmet Şara’dan Ramazan affı: Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı!

Dünya

Suriye’de Ahmet Şara’dan Ramazan affı: Binlerce mahkuma tahliye yolu açıldı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23