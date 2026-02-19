Juventuslu futbolcu Kelly, ırkçılığa maruz kaldı

  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İtalyan ekibi Juventus'ta forma giyen 27 yaşındaki Lloyd Kelly, sosyal medyada ırkçılığa maruz kaldı. Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, sosyal medyada kendisine yapılan "Hayvanat bahçesine geri dön" mesajını paylaştı.

İngiliz savunma oyuncusu, sosyal medya hesabında bulunan bir fotoğrafının altına, kullanıcılardan birinin "Hayvanat bahçesine geri dön" yönündeki ifadenin ekran görüntüsünü paylaştı.

Kelly, "Hayatta ve sporda eleştiriler olur ve ben bunu her zaman kabul ettim. Herkes bir fikre sahip olma hakkına sahiptir ancak ırkçılığı asla kabul etmeyeceğim. Kelimelerin ve eylemlerin bir anlamı, aynı zamanda da sonuçları vardır." yorumuyla bu ifadelere tepki gösterdi.

IRKÇILIK, ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇINA DAMGA VURDU

son 16 play-off turunda dün oynanan Benfica-Real Madrid maçı, Brezilyalı futbolcu Vinicius Junior'ın kendisine ırkçılık yapıldığı iddiası nedeniyle 10 dakika durmuştu.

Luz Stadı'nda oynanan karşılaşmanın 50. dakikasında Vinicius Junior, Real Madrid'i 1-0 öne geçiren golü kaydederken, Brezilyalı yıldız kendisine ırkçılık yapıldığı iddiasıyla saha kenarına gelmiş, maçın Fransız hakemi François Letexier'e Benfica forması giyen Gianluca Prestianni'nin ırkçı hareketlerde bulunduğunu iddia etmişti.

 

