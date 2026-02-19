  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Uzun süren ve açıklanamayan cilt değişiklikleri karaciğer hastalıklarının habercisi olabilir! Uzman isim uyardı Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez Otomobil devi duyurdu: Sevilen modelde dev indirim! Sahur kesinlikle atlanmamalı: Ramazanda hatalı beslenme mide sorunlarına yol açabilir 'Türk füzeleri karşısında çaresiz kaldık' itirafı: Tespiti ve imha edilmesi çok zor Buca’yı pislik bastı! CHP varsa çöp olmazsa olmaz Asırlık tarif gün yüzüne çıktı: İşte gerçek Güllaç yapmanın incelikleri Gönül Dağı'nda sürpriz bölüm şaşırtacak! Gedelli’de Ramazan nasıl geçecek? Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor: Ehliyetsiz olsa da tazminat istenebilecek!
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez

Emlak Konut GYO, 2026 yılına "Hoş Geldin Evim Kampanyası" ile damga vuruyor. 19 Şubat - 18 Mart tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında, vatandaşlara faizsiz ve esnek ödeme koşullarıyla 3 farklı model sunuluyor. Peşin alımlarda yüzde 26’ya varan indirimlerin yanı sıra, taksit ödemelerini 3. yıla erteleme imkanıyla ev sahibi olmak artık hayal olmaktan çıkıyor.

#1
Foto - Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez

Devlet güvencesiyle konut sahibi olmak isteyen binlerce vatandaş için beklenen müjde geldi. Emlak Konut, İstanbul’dan Antalya’ya, Balıkesir’den Denizli’ye kadar 24 prestijli projesini kapsayan dev kampanyanın startını verdi.

#2
Foto - Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez

EMLAK Konut GYO, 2026 yılına özel 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı hayata geçirdi. 19 Şubat-18 Mart tarihleri arasında geçerli olan faizsiz kampanya kapsamında; üç farklı ödeme modeli sunuluyor. 2026 yılına özel peşin alımlarda yüzde 26 indirim sağlanırken, 'Yeni Yuvam Modeli'ni tercih edenlere yüzde 12 indirim fırsatı tanınıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konutlar için geçerli olan 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nda ayrıca taksit ödemelerine 3'üncü yılda başlama imkanı da sunuluyor. Emlak Konut GYO, ev sahibi olma hayalini kuranlar için 2026 yılına özel hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nı duyurdu. Üç farklı finansman modelinin sunulduğu kampanya kapsamında, Emlak Konut'un yatırım değeri yüksek ve birbirinden prestijli 24 projesinde yer alan konutlar ve ticari üniteler satışa sunuldu. Emlak Konut Genel Müdürlüğü ve satış ofisleri ramazan ayı boyunca mesai saatlerinin yanı sıra iftardan sonra da açık olacak. Belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek satış süreciyle hem oturum hem de yatırım amaçlı konut almak isteyen vatandaşlara önemli avantajlar sağlanıyor. Sınırlı süre ve sınırlı sayıdaki konut ve ticari üniteler için geçerli olan kampanya, planlı ve erişilebilir bir finansman yapısıyla ev sahibi olma sürecini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

#3
Foto - Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez

KAMPANYA 19 ŞUBAT - 18 MART TARİHLERİ ARASINDA GEÇERLİ 19 Şubat - 18 Mart tarihleri arasında geçerli olan kampanya kapsamında satış süreci belirlenen takvim doğrultusunda yürütülecek. Kampanyadan yararlanmak isteyenler için son başvuru tarihi 18 Mart olarak açıklandı.Kampanya, ödeme planlarında sağlanan esneklikle ev sahibi olmak isteyen vatandaşlara avantajlı finansman modelleri sunuyor. KAMPANYADA 3 FARKLI ÖDEME MODELİ 'Hoş Geldin Evim Kampanyası' kapsamında üç ayrı ödeme seçeneği bulunuyor: Peşin Ödeme Modeli (yüzde 26 indirim): 2026 yılına özel olarak peşin alımlarda yüzde 26 indirim fırsatı sunuluyor. Peşin ödeme avantajına ek olarak 6 taksit imkânı da sağlanarak konut alım süreci daha erişilebilir hale getiriliyor. Yeni Yuvam Modeli (yüzde 12 indirim): Emlak Konut'un 'Yeni Yuvam Modeli' kampanyaya dahil edildi. Böylece, 'Yeni Yuvam Modeli' ile ilk kez yüzde 12 indirim fırsatı sağlanıyor. Taksit Erteleme Modeli: (taksitlere 3'üncü yılda başlama imkanı): Bu satış modelinde ise; konut sahibi olmak isteyen vatandaşlara, taksit ödemelerine 3. yılda başlama fırsatı sunuluyor.

#4
Foto - Faiz lobisine Emlak Konut darbesi: Ev sahibi olmak isteyenlere müjde! Bu indirimler bir daha gelmez

EMLAK KONUT'UN SATIŞA SUNULAN 24 PRESTİJLİ PROJESİ 'Hoş Geldin Evim Kampanyası', Emlak Konut'un İstanbul, Antalya, Balıkesir ve Denizli'deki 24 prestijli projesinde uygulanıyor. Bu modelde; Batı Ataşehir Evleri, Odak İstanbul, Yeni Fikirtepe, Yenişehir Evleri Arnavutköy, Düşler Vadisi Riva, Emlak Konut Vadi Evleri, Balıkesir Emlak Konutları, Başakşehir Avrasya Konutları Cadde, Batı Yakası, Evora Denizli, Gölyaka İstanbul, Komşu Finans Evleri, Kuzey Adalar, Majör Gölyaka, Nezihpark Bahçekent, Park Yaşam Antalya, Park Yaşam Çınarköy, Senfoni Etiler, Tual Asya, Tual Gölyaka ve Vadi Panorama Evleri projeleri vatandaşlara sunuluyor. Ayrıca kampanya kapsamında Bizim Mahalle, Semt Bahçekent ve Maslak 1453 projelerinin ticari üniteleri de satışa çıkarıldı. SATIŞ OFİSLERİ İFTAR SONRASI DA HİZMET VERMEYE DEVAM EDECEK 'Hoş Geldin Evim Kampanyası'nda, Emlak Konut Genel Müdürlüğü ile satış ofisleri ramazan ayı boyunca mesai saatleri içinde ve iftardan sonra da hizmet verecek. Kampanya hakkında detaylı bilgi almak isteyenler emlakkonut.com.tr adresini ziyaret edebilir, 444 36 55 numaralı çağrı merkezini arayabilir veya kampanyaya katılan projelerin satış ofislerine başvurabilir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti
Dünya

BAE'nin Ramazan kararı dikkat çekti

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ramazan ayı dolayısıyla 1440 mahkum için af kararı aldı. Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan aftan y..
Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi
Gündem

Ekrem'in casusluk davasında sıcak gelişme: İddianame kabul edildi

İstanbul’u hizmete aç bırakan, adı yolsuzluk, diploma sahteciliği ve şaibeli işlerle anılan CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun karanlık defteri açılı..
Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!
Yerel

Belediyeyi batıran dede: Ücretsiz kartla 90 bin TL’lik şehir içi yolculuk yaptı!

Sivas’ta 65 yaş üzeri bir vatandaş 2025 yılı boyunca 3 bin 365 kez halk otobüsüne binerek rekor kırdı.
Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar
Gündem

Türkiye’de de sık sık eleştiriliyordu! Milletvekillerine emekli maaşını tamamen kaldırdılar

Türkiye'de de sık sık eleştirilen yüksek milletvekili emeklilik maaşları bir ülkede tamamen son buldu. Emekli milletvekili maaşlarını kaldır..
Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu
Dünya

Canlı yayında talihsiz an! Devlet Başkanı’nın üzerine kustu

Tayvan’da Ay Yeni Yılı etkinliğinde konuşmalar sürerken Wumiao Tapınağı Başkanı Lin Pei-huo aniden rahatsızlandı ve Tayvan Devlet Başkanı Wi..
Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!
Gündem

Parasını vererek bile alamıyorlar! İşte Türkiye düşmanlarını tir tir titreten silah: Karaok!

Roketsan Genel Müdürü Murat İkinci, tamamen yerli ve milli olarak geliştirilen Karaok tanksavar füzesinin dünyanın en çok aradığı silahlarda..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23