Salıverilen Brunson kararı duyunca hıçkıra hıçkıra ağladı

Yaklaşık 30 dakikalık bir aranın ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, casus Brunson'a terör örgütü üyelerine yardım ve yataklık suçlarından takdiren 5 yıl hapis cezası verdi. Yapılan indirimlerle birlikte 3 yıl 1 ay 15 güne indirilen ceza, Brunson’un hapiste ve gözaltında bulunduğu sürelere mahsup edildi.

Brunson hakkında bulunan ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağını içeren denetimli serbestlik yasakları da ayrı ayrı kaldırıldı.

Kararın ardından gözyaşlarına hakim olamadı

Verilen kararın ardından gözyaşlarına hakim olamayan Brunson, hıçkıra hıçkıra ağladı.