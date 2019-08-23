Salıpazarı’nda sel: 1 ölü Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Samsun’un Salıpazarı ilçesinde meydana gelen selde kaybolan bir kişinin cesedine ulaşıldı.

Edinilen bilgiye göre, Salıpazarı ilçesi Kırgıl Mahallesi Karşı mevkisinde yoğun yağıştan dolayı sel meydana geldi. Meydana gelen selde A.Y. isimli bir şahıs sulara kapılıp kayboldu. Durum üzerine polis ve 112 acil servis ekiplerine haber verildi. Yapılan çalışmanın ardından kaybolan şahsın cesedine ulaşıldığı öğrenildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.