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Spor Salim Kayıcı'dan, 30 Kasım Uluslararası Kick Boks Günü mesajı
Spor

Salim Kayıcı'dan, 30 Kasım Uluslararası Kick Boks Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:15:37 -
Salim Kayıcı'dan, 30 Kasım Uluslararası Kick Boks Günü mesajı

ANKARA (AA) - Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanı Salim Kayıcı, 30 Kasım Uluslararası Kick Boks Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kayıcı, federasyonun internet sitesinde yer alan açıklamasında, şu ifadeleri kullandı:

"Kick Boks bütün dünyayı etkisine alan olimpik olma yolunda çok sağlam adımlar atan hem müsabaka, hem hobi olarak yapılabilecek bir spor dalıdır. Sporcusundan antrenörüne, hakeminden idarecisine kadar sürekli ilerlemekte ve gelişmektedir. Kick boks demek fair play demektir. Bu vesile ile 30 Kasım Uluslararası Kick Boks Günü'nü kutluyorum."


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