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Salim Dervişoğlu Caddesi yıl sonu hizmete girecek

100 Karayoluna alternatif olarak hizmet verecek İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki duble yol çalışmasını yerinde denetledi.

26 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
Salim Dervişoğlu Caddesi yıl sonu hizmete girecek

100 Karayoluna alternatif olarak hizmet verecek İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi’ndeki duble yol çalışmasını yerinde denetledi.


Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, D–100 karayoluna alternatif olarak hizmet verecek ve çift şeritli modern bir yol haline getirilecek Salim Dervişoğlu caddesindeki çalışmaları yerinde denetledi. İzmit’ten Kartepe’ye kadar uzanan güzergahın vatandaşların beklentilerine ve ihtiyaçlarına büyük ölçüde cevap vereceğini dile getiren Başkan Büyükakın, “Salim Dervişoğlu Caddesi, 2019’un sonunda çift şeritli modern bir yol olarak hizmete girecek” açıklamasını yaptı.


Kocaeli’deki ulaşım ağını rahatlatacak ve konfor getirecek Salim Dervişoğlu Caddesi duble yol çalışmasının iki kısım halinde toplam 4 bin 150 metrelik kısımdan oluştuğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Salim Dervişoğlu Caddesi’nin Kartepe’ye kadar uzatılması ile ilgili uzunca bir zamandır hem proje çalışmaları hem de imalat çalışmaları devam ediyordu. Bu çok önemli ulaşım çalışmasının neredeyse sonuna gelindi. İnşallah 2019 yılının sonuna doğru duble yol olarak halkımızın hizmetine girecek” şeklinde konuştu.


Genişletme çalışmalarının devam ettiğini, orta refüjlerin oluşmasıyla birlikte iki ayrı yolun oluşacağını da dile getiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Kullar bölgesinden Sebze ve Meyve Haline giriş çıkışta yaşanan sorunlar nedeniyle Hal’in giriş çıkışını Salim Dervişoğlu Caddesi’nden sağlayacağız.Bu duble yol üzerinde sağlanacak trafik, insanımızın yaşam kalitesine katkı sunacak” diyerek sözlerini tamamladı.


İncelemelerde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Gökmen Mengüç, Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Altay, Ulaşım Dairesi Başkanı Ayşegül Yalçınkaya ve teknik ekip de hazır bulundu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 13:06
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