Salim Demirezen kimdir?

AK Parti Denizli ilçe belediye başkan adayları belli oldu. AK Parti'nin Babadağ belediye başkan adayı Salim Demirezen oldu.

SALİM DEMİREZEN KİMDİR?

Salim Demirezen özgeçmişini şu şekilde anlatıyor: "1957 yılında Babadağ’da doğdum. İlk ve orta öğretimimi Babadağ ‘da Tamamladım 1973 yılında Denizli merkezde ticaret hayatına atıldım.

1979 yılında vatani görevimi tamamladıktan sonra memleketime geri döndüm. Ticaret hayatıma Babadağ’da devam ediyorum..

1996-1998 ve 2000-2002 yılları arasında Babadağ Sanayici ve İşadamları Derneği (BASİAD) Yönetim Kurulu’nda görev yaptım ve halen bu derneğe üyeyim.

Bu zaman zarfı içinde; Babadağ Ticaret Odası Meclis Üyeliği ve Babadağ Sosyal Yardımlaşma Vakfı STK Temsilciliği görevlerinde bulundum. 2007 yılından bu yana Türk Kızılayı Babadağ Şube Başkalığı’nı yürütmekteyim.

2009-2013 yılları arasında sayın Başbakanımız ‘ın öncülüğünde ülkemizin dört bir yanında hizmet destanları yazan Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Babadağ İlçe Başkanlığı’nı yaptım. Bu süre zarfında ilçemizin ve siz değerli hemşerilerimin sorunları ile yakından İlgilenip, ilçeme faydalı olmaya çalıştım. 30 Mart 2014 Yerel Seçimleri’ nde de sevdalısı olduğum Babadağ ‘ a daha fazla hizmet amacı ile Ak Parti’den Babadağ Belediye Başkan Adayı oldum. Evli ve iki çocuk babasıyım."