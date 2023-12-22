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Yerel Salihli'de şüpheli şahıstan kubar esrar çıktı
Yerel

Salihli'de şüpheli şahıstan kubar esrar çıktı

Yeniakit Publisher
2023-12-22 12:45:00 -
Salihli'de şüpheli şahıstan kubar esrar çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arama yapılan şüpheli şahıstan 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı ve JASAT ekipleri, durumundan şüphelendikleri A.Ç.'yi(39) durdurup arama yaptı.

Şüphelinin yapılan üst aramasında 7.2 gram kubar esrar ele geçirildi. Şüpheli A.Ç. hakkında “Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Bulundurma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

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