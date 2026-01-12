Salihli’de manevi buluşma
Manisa’nın Salihli ilçesinde toplumsal birlikteliği güçlendirmek amacıyla düzenlenen etkinlikler devam ediyor. Bu çerçevede hayata geçirilen "Şehirlerin Kalbi Camide Buluşalım" projesi, bölge halkını ve gençleri sabahın ilk ışıklarında bir araya getirdi.
Yerliler Camii’nde düzenlenen organizasyona mahalle sakinlerinin yanı sıra Kudret Demir Ortaokulu öğrencileri de katılarak manevi atmosfere ortak oldu. İlçe Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğü’nün organizasyonuyla düzenlenen programda, İlçe Müftüsü Ali Çebi kürsüye çıktı. Müftü Çebi, katılımcılara yönelik olarak "Dünya huzuru için 5 Altın Kural" temalı bilgilendirici bir sohbet gerçekleştirdi.
Etkinliğin akışına dair detaylarda şu bilgiler yer aldı:
"Birlikte kılınan sabah namazının ardından katılımcılara ikramda bulunuldu. Manevi atmosferde geçen program, yapılan ikramla sona erdi."
Gençlerin cami ile bağlarını güçlendirmeyi hedefleyen buluşma, cemaatle yapılan kahvaltı ve edilen duaların ardından tamamlandı.