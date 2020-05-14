Salihli’de kaçak tütün satan 2 işyerine 31 bin lira ceza

Manisa’nın Salihli ilçesinde jandarma tarafından yapılan denetimde kaçak tütün ve yasal olmayan yollarla doldurulmuş tütün satan 2 iş yerine toplam 31 bin 896 lira ceza kesildi.

Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Durasıllı Mahallesinde tütün satışı yapan yerlerde denetim yaptı. Yapılan denetimlerde C.G.’ye (48) ait iş yerinde yasal olmayan yollarla 70 paket içerinde bin 400 adet doldurulmuş makaron sigara ve 10 kilo 150 gram kıyılmış tütün, Ö.Ö.’ye(27) ait işyerinde 218 paket içerisinde 4 bin 360 adet yasal olmayan yollarla doldurulmuş makaron sigara ve 14 kilo 210 gram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Ele geçirilen kıyılmış tütün ve makaron sigara ile suç malzemelerine el konulurken, şüpheli şahıslara 4733 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan kişi başı 15 bin 948 lira olmak üzere, toplam 31 bin 896 lira idari para cezası uygulandığı öğrenildi.