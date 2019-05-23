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Salihli’de fırınlara Ramazan denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki fırınlara Ramazan denetlemesi yapılırken, fırınlarda bir olumsuzluğa rastlanmadı.

23 Mayıs 2019 Perşembe 16:18
Salihli’de fırınlara Ramazan denetimi

Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından ilçedeki fırınlara Ramazan denetlemesi yapılırken, fırınlarda bir olumsuzluğa rastlanmadı.


Salihli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte ilçede faaliyet gösteren ekmek fırınlarına yönelik denetimlerini arttırdı. Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekiplerin şehir merkezinde faaliyet gösteren fırınlarda gerçekleştirdiği denetimlerde, gramaj, fiyat listesi ve hijyen konularında herhangi bir olumsuzluğa rastlanmadı. Vatandaşların sağlığı için Zabıta ekiplerinin gerçekleştirdiği rutin denetimlerin Ramazan ayında da devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Zeki Kayda, “Belediye olarak halkımızın sağlığını önemsiyoruz. Özellikle mübarek Ramazan ayında, halkımızın en temel ihtiyacı olan pide ve ekmeklerin sağlıklı ortamlarda üretilmesi adına Zabıta Müdürlüğümüz geniş kapsamlı denetimler gerçekleştiriyor. Yapılan fırın denetimlerinde herhangi bir olumsuzluğa rastlanmaması bizim ve halkımız için sevindiricidir. Bu konuda hassasiyet gösteren esnaflarımıza teşekkür ediyorum. Tüm vatandaşlarımızın sağlık ve huzur içerisinde bir Ramazan ayı geçirmeleri için bütün önlemleri alıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 23 Mayıs 2019 Perşembe 16:18
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