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Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Söz verdik yaptık, söz veriyoruz yapacağız.

28 Mart 2019 Perşembe 14:23
Salihli’de Cumhur İttifakı coşkusu

Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, “Söz verdik yaptık, söz veriyoruz yapacağız. Hadi bir daha Kurtuluş, hadi bir daha Salihli” diyerek, 31 Mart Pazar günü yapılacak olan yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’na destek istedi.


31 Mart yerel seçimlerine kısa bir süre kala Salihli Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın MHP’li Belediye Başkan adayı Zeki Kayda, çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda Kurtuluş Mahallesini ziyaret eden Başkan Kayda, burada vatandaşlara seslendi. Başkan adayı Zeki Kayda, “Cumhur İttifakı’nın gücünü Salihli’nin sokaklarında görenler ne yapacaklarını şaşırdılar. Eskiye rağbet olsaydı, bit pazarına nur yağarmış. Baktı ki Mazlum Efendi ben bu işi götüremiyorum, acaba birileri ile bu işi nasıl kıvırırım. Geç kardeşim geç, o birilerini biz emekliye ayırdık. Salihli’de 10 yıl belediye başkanlığı yapmış, Salihli’ye hiçbir şey vermemiş, Salihli’nin bir tane yarasına merhem olmamış, hayvan pazarı ve hayvan barınağından başka hiçbir şey yapmayanları yanına kurtarıcı olarak aldın. Geçmiş olsun sana çünkü sen PKK ile birlikte oldun. PKK’lılara Salihli’ye peşkeş çekmeye kalktın. Seni benim elimden, Salihli’nin elinden kimse kurtaramaz. Sen çıkıp sokaklarda sadece faşizmden bahsedersin, başka bildiğin bir şey yok. Atatürk’ün arkasına sığınarak yıllarca siyaset yaptınız. Ama Atatürk adına Salihli’de bir çivi dahi çakmadınız. Ama biz Manisa Büyükşehir Belediyesi ile el ele verip spor salonu ve yarı olimpik yüzme havuzu yaparak Atatürk Spor Salonu ismini verdik” diye konuştu.


“Köylü çocuğuyum ve amelelik yaparak büyüdüm” diyen Başkan Kayda, “Biz birileri gibi kasketimizi başımıza, sarığı da omzumuza artistlik yapmak için atmadık. Sarığı ve kasketi tarlada amelelik yaparken, güneşten korunmak için giydik. Manisa Büyükşehir ve 17 ilçede Cumhur İttifakı gümbür gümbür geliyor. Salihli’de bu seçimi çok açık ara önde götürüyoruz. Çünkü beş yıl alın terimizi bu şehir için akıttık, köprüler dedik yaptık, caddeler dedik yaptık, Pazar yeri dedik yaptık, yer altı otoparkı ve bedesten çarşısı dedik yaptık, üniversite dedik yaptık, spor salonu dedik yaptık, köprülü kavşak dedik yaptık, masal ormanı parkı dedik yaptık, atış poligonu dedik yaptık, doğalgaz dedik Salihli’ye getirdik, TOKİ dedik onu da getirdik. Biz söz verdik yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Sizlerden pazar günü güçlü destek bekliyorum” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 14:23
  1. doğa

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