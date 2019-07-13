Salihli potada Manisa şampiyonu, Türkiye 5’incisi oldu Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, oynadığı Manisa Liginde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor.

Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, oynadığı Manisa Liginde aldığı başarılı sonuçlarla adından söz ettiriyor. U 10 Erkekler ve Büyük Erkeklerde Manisa şampiyonu olan Yeşil-beyazlılar, Türkiye Bölgesel Liginde de Büyük Erkekler de Türkiye 5’incisi oldu.

Antrenör Çağatay Köse yönetiminde başarılı sonuçlar alan Salihli Belediyespor Basketbol Takımı, U 11, U 12 ve U 14 Erkekler Liginde Manisa 3’üncüsü olarak sezonu tamamladı.

Manisa şampiyonluğu ile Türkiye 5’inciliği kazanan Yeşil-beyazlı basketbolcuları tebrik eden Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, yeni sezonda sporculara başarılar diledi.

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