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Salihli Belediyespor’dan topyekün destek çağrısı

Salihli Belediyespor’un futbol takımını Spor Toto Bölgesel Lig’den çekme kararının ardından Kulüp yönetimi yaptığı açıklama ile sporsever ile sivil toplum kuruluşlarından topyekün destek çağrısında bulundu.

18 Temmuz 2019 Perşembe 16:51
Salihli Belediyespor’dan topyekün destek çağrısı

Salihli Belediyespor’un futbol takımını Spor Toto Bölgesel Lig’den çekme kararının ardından Kulüp yönetimi yaptığı açıklama ile sporsever ile sivil toplum kuruluşlarından topyekün destek çağrısında bulundu.


Salihli Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Salihli Belediyespor Kulübü olarak futbolda lige katılmama kararımızın ardından özellikle sosyal medyada yapılan haksız ve maksatlı eleştirileri üzülerek görmekteyiz. Geçen beş yıllık süre içerisinde kulübümüz gerek alt yapı çalışmalarıyla gerekse yarışmacı takımlarımızla ilçemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışmış, kadın voleybol takımımız namağlup olarak çıktığı Sultanlar Liginde mücadele etmiş, futbol takımımız BAL ligine yükselmiştir. Ancak Büyükşehir Belediyelerinin, köklü şirketlerin yarışmacı takımlarını ligden çektiği bir ortamda kulüp olarak ne kadar zor şartlarda ayakta durmaya, mücadele etmeye çalışmamızın bilinmesi gerekir. Seçim meydanlarında ve halen sporu siyasete alet etmeye çalışanların bugün sporu sahipleniyor gibi görünmelerini, takımlarımız mücadele ederken hiçbir maddi katkıda bulunmayıp maçlara dahi gelmeyenlerin toplumumuzu yanlış bilgilendirmeye çalıştıklarını esefle karşılamaktayız. Bu tür dedikoduların Belediye Spor üzerinden, Belediye Yönetimini eleştirmekten başka bir amacı bulunmamaktadır. Kulübümüzün futbol takımının lige katılması için gereken para federasyonun hesabında mevcuttur. Kulübümüzün asıl sorunu lige katılım için gereken paranın bulunmasından ziyade, lige katılmamız halinde takımımızı başarıya ulaştıracak kaynağın ve desteğin bulunamaması ve belediye dışından hiçbir kesimden de ciddi bir destek gelmemesidir. Bilinmesi gerekir ki, lige katılım için para bulunamıyor tarzındaki iddialar sporu Salihli’de bitirmek isteyenlerin çıkardığı dedikodulardan ibarettir. Kulüp olarak maddi manevi her türlü desteği bizlere sunan Salihli Belediye Başkanımız Sayın Zeki Kayda’ya teşekkür ederiz. Ancak kulübümüzün ve yarışmacı takımlarımızın sadece belediyenin yasal çerçevedeki maddi destekleriyle ayakta duramayacağı aşikardır. Burada sporsever Salihli halkının, iş insanlarının, sivil toplum kuruluşlarının topyekün kulübe destek vermesi gerekmektedir. Spor kültürü çok gelişmiş olan ilçemizde halkımızın bizleri anlayacağı kanaatindeyiz.”

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 16:51
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