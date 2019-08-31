Salihli Belediyespor sezona evinde başlıyor

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup’ta mücadele edecek olan Salihli Belediyespor, 21-22 Eylül tarihlerinde başlayacak olansezonun ilk haftasında kendi sahasında Afyon ekiplerinden Sandıklıspor’u konuk edecek.

11 grupta 152 takımın mücadele edeceği Spor Toto Bölgesel Amatör Lig’de 2019/2020 sezonu lig fikstürü çekildi. Manisa’yı 8.Grup’ta temsil edecek olan teknik direktör Ferudun Yarkın yönetimindeki Salihli Belediyespor, 21-22 Eylül tarihlerinde başlayacak olan ligin ilk haftasında Ramiz Turan Stadı’nda Sandıklıspor’u konuk ederken, Yunusemre Belediyespor ve Manisa Sanayispor, karşı karşıya gelecek.

Spor Toto Bölgesel Amatör Lig 8.Grup’ta mücadele edecek olan ve Manisa’yı temsil edecek olan Salihli Belediyespor, Yunusemre Belediyespor ve Manisa Sanayispor’un grubunda Sandıklıspor, Gönen Belediyespor, Bergama Belediyespor, Yıldızspor, Bigadiç Belediyespor, Aliağa Futbol AŞ., Bolvadin Belediyespor, Ayvalıkgücü Belediyespor, Bölmespor, Sökespor ve Bornova Yeşilovaspor yer alıyor.

BAL 8.Grupta 1.hafta programı şöyle: Bolvadin Belediyespor - Aliağa Futbol AŞ., Ayvalıkgücü Belediyespor - Bigadiç Belediyespor, Bölmespor - Yıldızspor, Yunusemre Belediyespor - Manisa Sanayispor, Sökespor - Bergama Belediyespor, Bornova Yeşilovaspor - Gönen Belediyespor, Salihli Belediyespor - Sandıklıspor,