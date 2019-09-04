Salihli, aziz şehitlerin hatırasıyla geleceğe hazırlanıyor

Salihli’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 97. yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımlayanBelediye Başkanı Zeki Kayda, “Geçmişimize olan sadakatimizle, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin aziz hatıralarıyla gazi şehir Salihlimizi geleceğe hazırlamaktır.” dedi.

Salihli’nin ve Salihlililerin 97 yıl önceki gurur ve coşkuyu yaşadığını ifade eden Başkan Kayda, mesajında şu ifadelere yer verdi: “5 Eylül 1922’de Hamidiye Camiinden Kuşçubaşı Çiftliğine uzanan yolda yer yer yükselen dumanlar, Salihlililerin çektiği sıkıntıların son bulacağının müjdesiydi. Milli mücadelenin önemli merkezlerinden olan ve Adala Mahallesinde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önemli kararlar aldığı Salihli, Milli Mücadele yıllarında çok acılar çektiğini ve çok büyük yaralar aldı. Salihlimizi düşman işgalinden kurtararak zaferin en önemli mimarları olan kahraman ecdadımızı saygıyla, rahmetle ve minnetle anıyorum. Salihlimiz artık kabuğunu kırmış, geçmişte aldığı yaraları sararak Cumhuriyete yakışır bir medeniyet kenti olmuştur. Bugün bize düşen görev; Organize Sanayi Bölgesiyle, üniversitesiyle, doğalgaz yatırımları ile jeopark alanlarıyla, tarihi ve kültürel değerleriyle Salihlimizi çağımızın en modern şehirleri arasına taşımak olacaktır. Geçmişimize olan sadakatimizle, bu toprakları vatan yapan şehitlerimizin aziz hatıralarıyla gazi şehir Salihlimizi geleceğe hazırlamaktır. Esareti asla kabul etmeyen Salihlililerin bu gurur günü kutlu olsun. Salihlimiz; vatan uğrunda can verenlerin, bayrak inmesin, ezan dinmesin diyenlerin var olduğu kahramanlar diyarıdır. Salihlimiz, şehit nedir bilen, vatan nedir bilen, bayrak nedir bilen insanlarımızın var olduğu kahramanlık anıtıdır.5 Eylül Salihlimizin düşman işgalinden kurtuluş günü vesilesiyle, başta Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere; vatan savunmasında mücadele eden atalarımızı ve şehit olan kahraman Salihlili evlatlarımız ile tüm şehit ve gazilerimizi saygıyla yad ediyorum. Şanlı tarihimizin bu kahramanlık dolu 97. yılını kutluyor, tüm hemşehrilerime saygılarımı sunuyorum.”