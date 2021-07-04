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Spor Salih Uçan ne kadar alacak? Salih Uçan kaç yaşında kariyeri
Spor

Salih Uçan ne kadar alacak? Salih Uçan kaç yaşında kariyeri

Beşiktaş Salih Uçan’a ne kadar ödeyecek? Beşiktaş bir dönem Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan’ı renklerine bağladı. Futbolseverler Salih Uçan’ın kaç yaşında olduğunu, Beşiktaş’tan ne kadar alacağını araştırmaya başladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-04 19:45:00 -
Salih Uçan ne kadar alacak? Salih Uçan kaç yaşında kariyeri

Beşiktaş, Salih Uçan ile anlaştığını açıkladı. Siyah beyazlılar, Salih’e ne kadar ödeneceğini araştırmaya başladı. Peki, Salih Uçan kaç yaşında?

Salih Uçan ne kadar alacak? Salih Uçan kaç yaşında kariyeri

Beşiktaş’tan yapılan açıklamada, “Kulübümüz, yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında, orta saha futbolcusu Salih Uçan ile sözleşme imzalamıştır. Beşiktaşımıza önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Salih Uçan’a hoş geldin der, başarılar dileriz” denildi.

Salih Uçan 6 Ocak 1994'te Marmaris'te dünyaya geldi. Futbola Marmaris Belediyespor altyapısında başlayan Salih Uçan 2010'da Bucaspor ile profesyonel kariyerine adım attı.

2012'de Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan, sarı-lacivertlilerde istikrarlı bir dönem yaşayamadı. Salih Uçan 2014-2016 yılları arasında Roma'da, 2017-2018'de ise Sion'da kiralık olarak forma giydi. 2018'de Empoli'ye imza atan Salih, 2019'da Alanyaspor'a transfer oldu.

Fenerbahçe ile 67 maça çıkan Salih 5 gol atıp 9 asist yaptı.

Alanyaspor ile 74 maça çıkan Salih Uçan, 4 gol 11 asistlik performans sergiledi.

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