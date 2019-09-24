0553 313 94 23

Salih Tuna İmamoğlu'nu bombaladı: Yalanı yüzüne vurulunca yüzü hiç kızarmıyor

Sabah yazarı Salih Tuna, seçildiği günden bu yana işçi kıyımı yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu eleştirdiği bugünkü yazısında "Ekrem Bey'in hadi 'cıvık' demeyeyim ama çok acayip bir hali var. Yalanı yüzüne vurulunca yüzü hiç kızarmıyor" ifadelerini kullandı.

24 Eylül 2019 Salı 11:35
Salih Tuna İmamoğlu'nu bombaladı: Yalanı yüzüne vurulunca yüzü hiç kızarmıyor

Sabah gazetesi yazarı Salih Tuna, "İsrafçı Ekrem Bey’in münasebetsiz münasebeti" başlıklı bugünkü yazısında CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu için "israfçı" dedi.

Tuna ayrıca, İmamoğlu'nu destekleyenlerin kendisine "mezarından kalkmış Atatürk" muamelesi yaptığını iddia etti.

Tuna'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

"İsrafçı Ekrem Bey'in hadi 'cıvık' demeyeyim ama çok acayip bir hali var. Yalanı yüzüne vurulunca yüzü hiç kızarmıyor; tam aksine PR'a çeviriyor. Zaten çokluk sırf PR için yalan söylüyor.

Biz yalanlarını yüzüne vurdukça siyasi şizofrenler de 'ulan galiba sonunda adamımızı bulduk' yollu bir refleksle İsrafçı Ekrem Bey'e 'mezarından kalkmış Atatürk' muamelesi yapıyorlar.

E tabii siyasi şizofrenlerin bu marazi teveccühünün yegâne nedeni Erdoğan ve AK Parti nefreti.

Lakin 'İsrafçı Ekrem Bey' kerameti kendinden sanıyor.

Bu hali de bize Aziz Nesin'in Zübük romanındaki şu epigrafı çağrıştırıyor: 'İt kağnı gölgesinde yürür de kendi gölgesi sanırmış'"

Öte yandan Tuna, İmamoğlu'nun 'Manukyan kadar zengin' olduğunu söyledi ve Yenikapı'da sergilenen araçlarla ve İETT şoförlerine getirilen sakal yasağıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı:

"Nasılsa siyasi şizofrenlerin içinden "Madem israf, neden o araçları satarak elden çıkarmak yerine çok daha yüksek maliyetle yeni araç ihalesi yaptın" diye soran bir Allah kulu çıkmaz.

Zaten soracak olanlar için elinde, 'İmamoğlu TV' mesabesinde yayın yapan günümüzün Samanyolu TV'si FOX TV var.

Arkasında siyasi şizofrenler, yanında da mahut kanal olduğu sürece ne kadar kaptırıp gitse azdır.

'İstanbul için yeni bir başlangıç' deyip duruyordu, sonunda sakalı tuttu. (Sakalı tuttu dediğim, İETT şoförlerine sakalı yasak etti.)

Bakalım buna nasıl bir 'münasebet' uyduracak?"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Eylül 2019 Salı 11:35
  1. İstanbul
  2. AK Parti
  3. Ekrem İmamoğlu
  4. CHP

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Meclis'e sunuldu
    1. Binlerce kişiyi ilgilendiriyor!..
    2. Salih Tuna İmamoğlu'nu bombaladı:..
    3. 'Bozkırın Tezenesi' mütevazılığıyla..
    4. Trump'tan casus Brunson ile ilgili..
    5. Prof. Dr. Halil Değertekin: Bağırsak..
    6. İstanbul depremi yeniden olur mu?..
    7. Öykü’cü Özkan ile CHP arasında para..
    8. Ülke genelinde 8 ayda 105 bin alkollü..
    9. Belhanda derbide oynayacak mı?
    10. Beşiktaş tribünlerinde Sergen Yalçın..
    11. Marmara'da 4.6 büyüklüğünde deprem
    12. Silivri Belediye Başkanı'ndan deprem..
    13. Deprem mi oldu? 24 Eylül 2019 deprem..
    14. Akdeniz açıklarında 5 büyüklüğünde..
    15. Tartışmalı kararlara son nokta!..
    16. Ekvador'dan Türk işadamlarına yatırım..
    17. 'Saldırının sonucu felaket ve esarettir'
    18. Türkiye'de beklenen yaşam süresi..
    19. KYK burs başvuruları başladı mı?..
    20. Ormanı ateşe veren hain tutuklandı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Hülya Koçyiğit’e yakışmadı
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan derken.... Eski bakan yeni parti kuruyor!
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    Cumhurbaşkanlığı seçiminde kime oy verirsiniz? anketinde Erdoğan ipi göğüsledi
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    "Bırakın bitmeyi FETÖ yeniden yapılanıyor"
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'
    Melih Gökçek'in paylaşımı olay oldu! 'Her işçi atılışında bunları göstereceğim'

    Günün Karikatürü

    24 Eylül 2019
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    İttifak dengelerini değiştirecek bomba anket! "Yeni partilerle ittifak yapacak"
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta
    FETÖ’ye tanıklıkta hasta, Tayyip’e çelme takmada usta