Salih Özcan: Turnuvaya güzel başlamak istiyoruz

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı yarın TSİ 19.00’da BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile oynayacak. Bu mücadele öncesinde milli futbolcu Salih Özcan müsabakanın oynanacağı statta düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Yarın özel bir maç oynayacaklarını söyleyen Özcan, "Güzel başlamak istiyoruz. Gürcistan maçı zor olacak. İlk 10-15 dakika disiplinli oynamamız lazım. Basit hata yapmamız lazım. Kendi planımızı uygularsak maçı kazanırız" diye konuştu.

Almanya’da oynayacak olmalarının avantajlı olduğunu belirten 26 yaşındaki futbolcu, "Bizim için ev sahibi gibi olacak. O atmosferi kendimiz için kullanmamız lazım. Bunu sahada göstermemiz lazım. Taraftarı arkamıza almamız lazım" şeklinde konuştu.

Türkiye'yi seçtiğinden dolayı mutluluğunu dile getiren Salih Özcan, "Almanya'da U21 ile çok iyi zaman geçirdim. O zaman Türkiye'yi seçmeye karar verdim. Bu benim için önemli bir karar. Kendimi Alman'dan çok Türk hissediyorum. Almanya'da doğdum büyüdüm ama kendimi Türk hissediyorum. O yüzden Türk Milli Takımı'nı seçtim. Bu nedenle de çok mutluyum" dedi.

Kendisi için özel bir maç olacağını hatırlatan Özcan, "Stadı tanıyorum. İnşallah herkes kırmızı-beyaz giyinir. Herkes milli takım formalarını giysin. Bu stadı inşallah kırmız-beyaz yaparız" açıklamasında bulundu.