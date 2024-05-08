Salih Müslim’in başı örtülü eşinden rezalet! Halt etmişsin sen kadın
Terör örgütü PYD’nin başındaki Salih Müslim’in başı örtülü eşi Ayşe Müslim’in “Apo peygamberler peygamberidir” herzesine Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan tepki geldi. Hakan, yazısında şunları kaydetti:
Terör örgütü PYD’nin başındaki Salih Müslim’in başı örtülü eşi Ayşe Müslim’in “Apo peygamberler peygamberidir” herzesine Hürriyet gazetesi yazarı Ahmet Hakan’dan tepki geldi. Hakan, yazısında şunları kaydetti:
“PYD’nin başındaki Salih Müslim’in başı örtülü eşi Ayşe Müslim, bir salonda konuşma yapıyor.
Öcalan övgüsünü arşa çıkaran Ayşe Hanım, bir ara şöyle diyor:
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“Apo peygamberler peygamberidir.”
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Öcalan söz konusu olduğunda başındaki örtüye rağmen en sapkın ifadeleri kullanmaktan kaçınmayan PYD adlı yapının...
PKK’dan farklı olduğunu söyleyene kim inanır?”