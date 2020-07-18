Salih Müslim kimdir? Salih Müslim'in yeğeni Mahmut Müslüm kimdir?

Terör örgütü PYD'nin elebaşlarından Salih Müslüm'in yeğeni teslim oldu. haberin ardından Salim müslim kimdir? Salih Müslim'in yeğeni Mahmut Müslüm kimdir? soruları merak ediliyor. İşte detaylar...

Salih Müslim kimdir?

Salih Müslim, terör örgütü PYD'nin 2010 yılında bu yana liderliğini yapmaktadır.

Salih Müslim, 3 Mart 1951 tarihinde Suriye'nin Halep şehrinin Aynel Arab (Kobani) bölgesinde bulunan Şeyran köyünde doğdu. Çiftçilikle uğraşan ailesi Barazi aşiretine mensuptur. Baraziler Erzurum dahil Türkiye’ye de yayılmış büyük bir aşirettir.

Lise öğrenimini Halep'te tamamlayan Müslim, daha sonra İstanbul'a gitti. 1977 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Ardından İngilizcesini ilerletmek için Londra’da çalışan doktor abisinin yanına gitti.

Daha sonra Suudi Arabistan’ın milli petrokimya şirketi Petromim’de bir dönem mühendis olarak çalıştı. 1998 yılında Kürdistan Demokrat Partisi'nin Suriye kolu olan Suriye Kürdistan Demokrat Partisi'ne katıldı. 2003'de bu partiden ayrılarak Demokratik Birlik Partisi'ne (PYD) katıldı. 2010 yılında bu partinin lideri oldu.

Salih Müslim, Beşar Esad yönetimi tarafından 2003 yılında mahkum edildi. Ancak kısa bir süre sonra serbest bırakıldı. 2010 yılında Irak'a kaçan Müslim, 2011'de yeniden Suriye'ye dönerek, buradaki olaylarda aktif rol oynadı.