Salih Mirzabeyoğlu’nun yaşadığı telegram işkencesini anlatınca 'terörle mücadele'den dava açtılar!

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Bir yıl önce, Londra’dan eski televizyoncu Bahattin Çağdaş’ın Youtube kanalında katıldığı programda, telegram adı verilen zihin kontrolü projesiyle şehid edilen Salih Mirzabeyoğlu’nun yaşadığı işkencelere yer verdiği için, hakkında şikayet üzerine dava açılan Yeni Nizam Yeni İnsan Derneği (YENİNDER) Başkanı Araştırmacı-Gazeteci Burak Çileli’nin yargılanmasına yarın başlanacak.

Programda Salih Mirzabeyoğlu’nun yaşadıklarını ve fikirlerini anlattı

Çileli, dava konusu 9 bölümlük toplam 4 saat süren programda, bağlı olduğu İBDA fikriyatı mimarı Salih Mirzabeyoğlu ile Metris cezaevi hatıralarını, askerî vesayet ve 28 Şubat döneminde yaşadığı hukuksuzlukları, direnişlerini, gazetecilik hayatı boyunca yaşadığı mağduriyetleri, FETÖ ile mücadelesini ve Bahattin Çağdaş’ın yönelttiği sorular çerçevesinde, Salih Mirzabeyoğlu’nun fikir sisteminin ve Başyücelik Devleti siyasi modelinin özelliklerini anlattı. Yine Çağdaş’ın Telegram hakkında sorduğu sorulara, Mirzabeyoğlu’nun Ölüm Odası adlı eserinden iktibaslarla yer verdi.

Terörle mücadeleden dava açtılar

Program sonrasında, Ölüm Odası kitabında ismi geçenlerden birinin şikayeti üzerine Burak Çileli hakkında, “Terörle mücadele eden kamu görevlisini hedef göstermek” suçlamasıyla Terörle Mücadele Şubesi’nde ifadesi alınmış, bir sene boyunca yürütülen soruşturma neticesinde, geçtiğimiz Şubat ayında dava açılmıştı.

Müşteki uzaktan katılacak

Burak Çileli’ye, 1 ile 3 yıl arasında hapis cezası isteniyor. Yarın İstanbul Anadolu Adliyesi 34. Ağır Ceza Mahkemesi’nde Burak Çileli’nin avukatlarından Yavuz Pirim’in de katılacağı 11:35’te görülecek duruşmaya müşteki, SEGBİS tekniği ile uzaktan katılacak.