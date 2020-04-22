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Teknoloji

“Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom” etkinliği Türksat Tanıtım kanalında

Türksat A.

2020-04-22 11:25:18 -
“Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom” etkinliği Türksat Tanıtım kanalında

Türksat A.Ş, bugün 11.30’da gerçekleştirilecek “Salgınla Mücadelede Bilişim ve Telekom” konulu video konferans etkinliğine iletişim desteği verecek.


Türksat’ın Youtube Kanalından ve Türksat Tanıtım kanalından canlı olarak yayınlanacak olana etkinliğe Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan da katılacak.


Bilişim, yazılım, mobil iletişim ve uydu yayıncılığı alanlarında faaliyet gösteren STK’ların yöneticilerinin katılacağı etkinlikte Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde telekom ve bilişim altyapılarının rolü değerlendirilecek.

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