Salgınla mücadele 18 bin yaşlıya evde sağlık hizmeti

Korona virüs salgını nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı olan hastalara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından evde bakım hizmeti verilmeye devam ediliyor. Salgın döneminde 32 araç ve 123 sağlık personeli, korona virüse yönelik tedbirlerin başladığı günden bu zamana kadar yaklaşık 18 bin ev ziyareti yaparak yaşlılara hizmet verdi.

Korona virüsü salgınının en fazla etkilediği yaşlılara evde bakım hizmeti verilmeye devam ediliyor. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen hizmet, korona virüsü salgını döneminde de devam etti. Görevli personel, rutin olarak yaptığı hizmetlerine her gün aynı şekilde devam ediyor. Yapılan hizmet ile ilgili açıklamada bulunan İl Sağlık Müdürü Doç.Dr.M. Emre Erkuş Evde Sağlık Hizmetlerinin 65 yaş üstü vatandaşlar, kronik rahatsızlığı olanlar ve yatalak olan hastaların mevcut rahatsızlık süreçlerini evlerinde muayene yaparak, gerekli reçetelerini yazarak ilaç almaları konusunda da yardımcı olunan bir sistem olduğunu belirtti. Bu sistem ile riskli olan bu hastaların sağlık ihtiyaçlarının büyük oranda hastaneye gitmeden evlerinde çözüldüğünü belirten Erkuş, “İlimizde bulunan 16 sağlık kurumunda toplamda 32 araç ve 123 sağlık personelimiz, korona virüse yönelik tedbirlerin başladığı günden bu zamana kadar yaklaşık 18 bin ev ziyareti yapmışlardır. Bu ziyaretlerde hastaların muayeneleri yapılmış ve ilaç tedarik işlemleri ilgili birimlerimiz tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Şanlıurfa halkının yanında olan 7 gün 24 saat boyunca kesintisiz hizmet veren ve sahada özveri ile çalışan tüm personellerimize teşekkür ediyor, hastalarımıza acil şifalar diliyorum” dedi.