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Dünya Salgında en büyük felaketi Hindistan yaşıyor: Günlük vaka sayısı 400 bini aştı
Dünya

Salgında en büyük felaketi Hindistan yaşıyor: Günlük vaka sayısı 400 bini aştı

Yeni tip koronavirüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden Hindistan'da, günlük vaka sayısı 400 bini geçti.

Yeniakit Publisher
2021-05-01 17:59:00 -
Salgında en büyük felaketi Hindistan yaşıyor: Günlük vaka sayısı 400 bini aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 401 bin 993 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 523 kişi hayatını kaybetti. Toplam vaka sayısı 19 milyon 164 bin 969’a yükselirken ölenlerin sayısı 211 bin 853’e ulaştı. Tedavisi süren hasta sayısı ise 3 milyon 268 bin 710’a çıktı.

Günlük can kaybı 3 bini aştı

Vaka artışıyla orantılı olarak virüse bağlı ölümler de arttı. 20 Nisan’da 2 binin üzerine çıkan virüse bağlı günlük can kaybı sayısı, 27 Nisan itibarıyla 3 bini aştı. Hindistan, halen dünyada en fazla günlük vaka ve ölümünün kaydedildiği ülke konumunda bulunuyor.

Uygulanan aşı sayısı 154 milyonu aştı

Hindistan Sağlık Bakanlığı, ülkede uygulanan aşı sayısının 154 milyon 989 bin 635 doza ulaştığını duyurdu. Hindistan, ABD ve Çin’in ardından dünyada en fazla aşı yapılan ülke konumunda bulunuyor. Aşılamanın, virüsün yayılmasını durdurmada daha etkili olabilmesi için aşılama kapsamına alınmayan 18-45 yaşlarındaki nüfusun da aşılanmaya başlaması planlanıyor.

Virüsün bulaşıcı özelliği yüksek yeni tipleri yaygınlaşıyor

Hindistan’da, Kovid-19’un mutasyona uğrayarak bulaşıcılığı artan türlerinin son dönemdeki vaka artışında etkili olduğu tahmin ediliyor. Özellikle Güney Afrika, İngiltere ve Brezilya’da ortaya çıkan 3 mutasyonlu tür, uzmanlarca endişe kaynağı olarak görülüyor. Virüsün bu mutasyonları, Hindistan’da 30 Aralık 2020’den bu yana genetik sekansı çıkarılan 11 bin virüs numunesinin yüzde 7’sinde tespit edilmişti.

”Çift mutant”

Öte yandan Hindistan’da ortaya çıkan ve “çift mutant” adı verilen yeni bir mutasyonun yayılması endişelere yol açıyor. Hindistan Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, 8 Nisan’da yaptığı açıklamada, kitlesel hareketliliği ve sosyal etkileşimi azaltmaya yönelik tedbirlerdeki eksikliğin, vaka artışında etkili olduğunu itiraf etmişti.

 

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Yorumlar

Ali Kaya

Bende ciddi bir durum var sandım. 80 milyon nufuslu Türkiyede 50 bin vaka olursa 1,5 milyar nufuslu Hindistanda 400 bin normal değilmi. Nüfüsa oranlarsak bizden az gözüküyor.
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