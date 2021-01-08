Salgın yılında kartlı harcamalar ilk kez 1 trilyon lirayı geçti

23 sektörün 15’i, gerçekleştirdikleri kartlı satışlarla 2019’u geride bıraktı.

Sonuçlar çarpıcı

‘Pandemetre 2020’nin dikkat çeken diğer sonuçları ise şöyle oldu:

İstanbul’da 2019 Ocak-Kasım döneminde 279 milyar lira olan vergi tahsilatı 2020’nin ilk 11 ayında yüzde 25 artışla 349 milyar lirayı aştı. Böylece İstanbul’un Türkiye’nin vergi gelirindeki payı yüzde 46 oldu.

İstanbul’da karşılıksız işlemi yapılan çek tutarı yüzde 39 düşerek 2020’nin ilk 11 ayında 5.3 milyar lira oldu.

2020’nin ilk 11 ayında İstanbul’da satılan konut sayısı da yüzde 24 artarak 244 bini geçti. Bu satışın 71 binini sıfır, 173 binini ise ikinci el konut satışları oluşturdu. 11 ayda yabancılara 16 bin 867 konut satıldı.

2020’nin ilk 11 ayında İstanbul’dan yapılan ihracat ise yüzde 9 daralarak 74 milyar dolar oldu.

2021’e umutla giriyoruz

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç,, 2021’e umutla girdiklerini ifade etti. Avdagiç, “Tüm dünyada pandemiyi tamamen yok edemesek de daha fazla kontrol altında tutabileceğimize inanıyoruz. Şimdilik beş farklı aşının devreye girmesi planlanıyor ve 2021’in dünya ekonomisi için bir ‘iyileşme’ yılı olması bekleniyor. Bu anlamda özellikle sanayi sektörlerimizde ve dış talebe dönük çalışan firmalarımız için 2021’in bir atılım yılı olacağına inanıyoruz” dedi. Dünya ekonomisinin bu yıl yüzde 4.8 büyüyeceğinin öngörüldüğünü hatırlatan Avdagiç, şöyle konuştu:

Ticaret artacak

“Yapılan tahminlere göre dünya ticaret hacmi de yüzde 7.2 genişleyecek. Bu rakamlar önemli çünkü ihracatımızın hangi seviyelere çıkacağını dünya ticaret hacminin seyri belirleyecek. Mesela dünya çapındaki ticaret eğilimleri, lojistik tercihleri de değişti. Tedarikte Çin’e alternatif arayışları arttı. Türkiye bu noktada önemli avantaj yakaladı. 200’den fazla küresel değer zinciriyle yapılan QIMA araştırması bunu bariz biçimde gözler önüne serdi. Geçen yıl dünya markalarına sorulan ‘Tedarikte ilk üç tercihiniz kimdir’ sorusuna verilen yanıtlarda Türkiye’nin payı yüzde 4’tü. 2020’de yüzde 9’a çıktı. Avrupa Birliği (AB) merkezli değer zincirlerinde ise bu oran yüzde 30’a vardı. Türkiye’nin tercih edilirliği dünya çapında iki kat artış gösterdi.”

Çarklar hızlandı

Salgında özellikle hizmetler sektöründeki firmaların ciddi ölçüde kayıplar yaşadıklarına dikkati çeken Avdagiç, şunları söyledi: “Sanayi sektörlerimizde, ihracata çalışan firmalarımızda dünyadaki talep daralmasına rağmen çarklar hızla dönmeye devam etti. Hükümetimizin sağladığı desteklerle inşaatta, otomotivde, tekstil ve mobilyada başarılı bir yılı geride bıraktık. Medikal tekstilde ihracatımız 1 milyar doları aştı. Bununla birlikte hizmetler sektörünü 2021’de alacağımız tedbirler içinde ayrı bir yere koymak zorundayız. İnanıyoruz ki 2021, Türkiye için bir atılım yılı olacak. Hizmetler sektöründeki kayıplarımızı da telafi etmeye başlayacağımız bir sene olacak.”