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Gündem Salgın, yabancıya ikamet iznini de düşürdü!
Gündem

Salgın, yabancıya ikamet iznini de düşürdü!

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü verilerine göre geçtiğimiz yıllara göre ülkemizde bulunan ikamet izinli yabancı uyruklu sayısında büyük düşüş yaşanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-05 09:21:00 -
Salgın, yabancıya ikamet iznini de düşürdü!

 Göksel Çağlav  Ankara 

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, İstanbul'un Esenyurt ve Fatih ilçelerinde yabancıların yatırım amaçlı kısa dönem ikamet izin talepleri ile üniversitelerde kayıtlı öğrencilerin "öğrenci ikamet izni" talepleri hariç, ikamet izni amacıyla yapılan ilk başvuruların 15 Ocak'tan itibaren kabul edilmeyeceğini açıklamıştı. 2009 yılında 163 bin 326 rakamı ile Türkiye’de ikamet izni ile bulunan yabancı uyrukluların sayısı en düşük seviyedeyken, bu rakam 2019’a gelindiğinde 1 milyon 101 bin 030’a kadar yükselerek rekor seviyeye ulaşmıştı. 2020 yılının başlarından itibaren dünyayı saran koronavirüs salgınının da etkisiyle düşüş göstermeye başladı. Özellikle sınır geçişlerinin kapatılması, yasal yollarla Türkiye’ye gelişleri düşürürken, okulların ve belli oranda işyerlerinin kapatılmasıyla da yasal yollarla Türkiye’de bulunan yabancı uyruklu kişilerin ülkelerine dönüşünü de tetikledi. Bu nedenle ülkemizdeki 1 milyonun üzerinde olan ikamet izinli yabancı uyruklu kişi sayısı 2020 yılının sonunda 886 bin 853’e geriledi. Bu yılın ilk ayı rakamlarına göre ise 834 bin 589’a düştüğü kayıtlara geçti. Kısa dönem ikamet izinli vatandaş sayısı 607 bin 590 olarak kayıtlara geçerken, öğrenci ikamet izni ile ülkemizde bulunan yabancı uyrukluların sayısı 87 bin 455 olarak tespit edildi. Aile ikamet izni sayısı da 76 bin 757 oldu.


Yeni Akit Gazetesi
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