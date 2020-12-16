  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Salgın ve afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavi görenler için dua
Gündem

Salgın ve afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavi görenler için dua

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, salgın hastalıkta ve doğal afetlerde hayatını kaybedenler ile hastanede tedavileri devam eden vatandaşlar için yarın yatsı namazı sonrası dua edecek.

Yeniakit Publisher
2020-12-16 20:40:00 -
Salgın ve afetlerde hayatını kaybedenler ile tedavi görenler için dua

Diyanet İşleri Başkanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, yarın yatsı namazının ardından Hacıbayram Camii'nde gerçekleştirilecek programda, duayı Başkan Erbaş okuyacak.

Program, Diyanet TV, TRT ve özel televizyon kanalları ile Diyanet İşleri Başkanlığının sosyal medya hesaplarından saat 19.40'da canlı yayınlanacak.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Canlı yayında dikkat çeken sözler!
Gündem

Canlı yayında dikkat çeken sözler! "Eğer Türkler beni dinliyorlarsa ne olur onlarsa söyle..."

Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun Youtube'dan yaptığı yayına Macaristan'dan katılan Tarık Turgut, Tunuslu bir i..
Taklit ve Tağşiş’e geçit yok
Ekonomi

Taklit ve Tağşiş’e geçit yok

Gıdadaki yeni düzenlemeler ile ‘taklit ve tağşiş’e geçit vermediklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, 2021 bütçesi ..
İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler
Siyaset

İBB'de akıl tutulması! Suyu kalmayan İstanbul'da olay görüntüler

Türkiye genelinde yağışların az olması nedeniyle kuraklık riski devam ederken, tasarruf politikalarının izlenmesi gerekiyor. Barajlardaki do..
Satılık 2017 model KİA YB
Satılık 2017 model KİA YB

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay