Salgın sonrası tedarik zincirinde kilit ülke Türkiye

Uzmanlar; ülkenin coğrafi konumu, aksamayan tedarik zinciri, acil durumlara müdahale kapasitesi, güçlü sağlık sistemi ve kriz yönetme becerisiyle avantajlı konumda bulunduğunu belirtiyor. Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Burak Saltoğlu, Covid-19’un önemli dönüşümlere yol açacağını vurgulayarak, şunları kaydetti: “Yeni dönemde Türkiye’nin ölçek anlamında küresel ticarette yapacağı ve yapamayacağı şeyler var. Tekstilde Çin’de bir sorun olunca küçük çapta olanlar Türkiye’ye dönüyordu. Çip üretimi gibi Çin’in ileride olduğu ürünlerin üretimini yapamayabiliriz. Bu süreçten zararlı çıkmayacağımız kesin. Ayrıca ülkelerin küresel tedarik zincirlerindeki kopan ilişkilerin bir yerinde Türkiye’yi değerlendireceklerini düşünüyorum. Bu durumlara da iyi hazırlanıp gerekli tepkileri vermemizde fayda var.” Ekonomist Cüneyt Paksoy ise “Jeopolitik önemi ve tarihsel süreciyle hem batı hem doğu penceresine açık Türkiye, Covid-19 sürecini fırsata çevirecek potansiyeli barındırıyor” dedi.