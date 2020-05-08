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Aktüel

Salgın döneminde Edirne'de kalan yabancı öğrencilere gıda ve hijyen malzemesi yardımı

Yeniakit Publisher
2020-05-08 15:31:55 -
Salgın döneminde Edirne'de kalan yabancı öğrencilere gıda ve hijyen malzemesi yardımı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde ülkelerine dönmeyen yabancı öğrencilere gıda ve hijyen malzemesi yardımında bulunuluyor.

Trakya Üniversitesinin çeşitli bölümlerinde öğrenim gören yabancı öğrenciler, salgın tedbirleri kapsamında Edirne'de kaldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği ile Kosovalı Öğrenciler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği organizasyonuyla Azerbaycan, Kosova, Arnavutluk, Makedonya, Afganistan, Yunanistan, Filistin, Fas, Cezayir, Suriye, Özbekistan ve Türkmenistan uyruklu öğrencilere her hafta gıda ve hijyen malzemesi yardımı yapılıyor.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası, Kosova Demokratik Türk Partisi Başkanı Fikrim Damka, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ve İl Göç İdaresi Müdürlüğü de öğrencilere dağıtılan yardımlara destek sağlıyor.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Hakan Çalışkan, AA muhabirine, dünyanın salgın nedeniyle zor zamanlar yaşadığını söyledi. Bu dönemin birlik ve beraberlikle atlatılacağına inandığını belirten Çalışkan, "Trakya Üniversitesinde yaklaşık 4 bin yabancı öğrenci öğrenim görüyor. Salgın dönemde Edirne'de 500'e yakın öğrenci kaldı. Edirne ve Türkiye onların evi, her zaman onların yanındayız. Bu zor zamanlarda öğrencilerimize gıda ve hijyen malzemesi desteği sağlandı." dedi.


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