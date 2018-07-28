Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları
Turpgillerden olan şalgam, kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı olarak bilinmektedir.28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:41
1-Şalgamın kökünden elde edilen su direk içilir ya da bitkisi salata ve turşu olarak yenir.
2-İçerisinde A, B ve C grubu vitaminler bulundurur.
3-Aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi mineraller bulunur.
4-İçerdiği zengin vitaminler ile bağışıklık sistemini korur.
5-Hastalıklara karşı direnci arttırır.
6-İştah açar, zindelik verir ve stresi giderir.
7-Bağırsakları iyi çalıştırarak kabızlığı tedavi eder.
8-Boğazdaki iltihabı tedavi eder ve rahatlatır.
9-Vücuttaki toksinleri atarak kanı temizler.
10-Mide ağrılarına iyi gelir.
11-İdrar sökücüdür.
12-Yüksek oranda lif içeren turp, bağırsakların sürekli hareket halinde olmasını sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.
13-Antioksidan özelliği ile serbest radikalleri ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.
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