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Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları

Turpgillerden olan şalgam, kilo vermek isteyenlerin kurtarıcısı olarak bilinmektedir.

28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:41
Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları

1-Şalgamın kökünden elde edilen su direk içilir ya da bitkisi salata ve turşu olarak yenir.

2-İçerisinde A, B ve C grubu vitaminler bulundurur.

3-Aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi mineraller bulunur.

4-İçerdiği zengin vitaminler ile bağışıklık sistemini korur.

5-Hastalıklara karşı direnci arttırır.

6-İştah açar, zindelik verir ve stresi giderir.

7-Bağırsakları iyi çalıştırarak kabızlığı tedavi eder.

8-Boğazdaki iltihabı tedavi eder ve rahatlatır.

9-Vücuttaki toksinleri atarak kanı temizler.

10-Mide ağrılarına iyi gelir.

11-İdrar sökücüdür.

12-Yüksek oranda lif içeren turp, bağırsakların sürekli hareket halinde olmasını sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.

13-Antioksidan özelliği ile serbest radikalleri ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haber Tarihi: 28 Temmuz 2018 Cumartesi 01:41
  1. kadın
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  3. sağlık
  4. şalgam suyu
  5. mutfak
  6. pratik bilgiler

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