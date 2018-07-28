Şalgam suyunun bilinmeyen faydaları

1-Şalgamın kökünden elde edilen su direk içilir ya da bitkisi salata ve turşu olarak yenir.

2-İçerisinde A, B ve C grubu vitaminler bulundurur.

3-Aynı zamanda potasyum ve magnezyum gibi mineraller bulunur.

4-İçerdiği zengin vitaminler ile bağışıklık sistemini korur.

5-Hastalıklara karşı direnci arttırır.

6-İştah açar, zindelik verir ve stresi giderir.

7-Bağırsakları iyi çalıştırarak kabızlığı tedavi eder.

8-Boğazdaki iltihabı tedavi eder ve rahatlatır.

9-Vücuttaki toksinleri atarak kanı temizler.

10-Mide ağrılarına iyi gelir.

11-İdrar sökücüdür.

12-Yüksek oranda lif içeren turp, bağırsakların sürekli hareket halinde olmasını sağlar ve kilo vermeye yardımcı olur.

13-Antioksidan özelliği ile serbest radikalleri ortadan kaldırarak hücrelerin yenilenmesine yardımcı olur.