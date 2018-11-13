Saldırıya uğrayan sendika başkanı hayatını kaybetti

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

LASTİK-İş Genel Başkanı Abdullah Karacan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde bulunan bir lastik fabrikasına ziyarete gittiği sırada silahlı saldırıya uğradı. Abdullah Karacan ile birlikte ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı. Ağır yaralanan Abdullah Karacan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.