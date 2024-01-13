Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta Akit’e konuştu: Ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyorum

Taha Emre Özdemir Ankara

Riyad’da Süper Kupa final maçının son dakika yapılan Mustafa Kemal fotoğraflı forma baskısı sebebiyle iptal edilmesi ve ardından İstanbul Galata Köprüsü’ndeki “Filistin’e destek, şehitlerimize rahmet, İsral’e lanet” mitinginden dönerken, Kelime-i Tevhid sancağı taşıması gerekçe gösterilerek İsmail Aydemir’in darbedilmesi ülke genelinde tansiyonu yükseltti. Birbiri ardına yaşanan provokatif eylemlerin sonuncusu da Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem’in bıçaklı saldırıya uğraması oldu. Fatih Camii’ndeki saldırıyı gerçekleştiren zanlı Ömer S., emniyet güçleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İmam odasında bıçakladı

Kendisine yapılan menfur saldırıyı Akit’e anlatan Galip Hoca, şunları dile getirdi: “O gün nöbetçi olduğum için akşam namazını kıldırdım. Namaz bitince bir adam bağırmaya başladı. Dönüp baktım ama iddia edildiği gibi bir münakaşam olmadı. Herhangi bir müdahalem de olmadı. Çünkü bizde meczup eksik olmaz. Kendisini zaten daha önceden de tanımıyorum. Güvenlik görevlileri onu dışarı çıkartmış. Ben de imam odasında talebelerimle ders yapmaya geçtim. Sonra birden odaya girerek bana saldırdı. Başta Erdoğan başta olmak üzere benimle ilgilenen tüm siyasetçilere, kişi ve kurumlara da teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz. İtidalli olmalıyız. Gazzeli kardeşlerimiz de saldırı altında. Benim gücüm şu anda dua etmeye yetiyor. Allah ülkemizi ve İslam alemini korusun, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Birliğimiz ve beraberliğimizde gözü olanlara da fırsat vermesin.” Öte yandan, Galip Usta’ya yönelik saldırıya engel olmak isterken kendisi de bıçaklanan talebesi Bilal Erdem ise dün Fatih’te tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Erdem’in tedavisi evinde sürecek. Galip Hoca da dün yoğun bakımdan çıkartılarak, servise alındı.