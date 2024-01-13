  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta Akit’e konuştu: Ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyorum
Gündem

Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta Akit’e konuştu: Ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyorum

Yeniakit Publisher
2024-01-13 11:25:00 -
Saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı Galip Usta Akit’e konuştu: Ülkemizin birlik ve beraberliği için dua ediyorum

Fatih Camii’nde bıçaklı saldırıya uğrayan Galip Usta Hoca, tedavisinin sürdüğü hastanede yaptığı açıklamada, topluma itidalli davranma çağrısında bulundu. “Allah ülkemizi ve İslam alemini korusun” diyen Galip Usta Hoca, “Allah birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Birliğimiz ve beraberliğimizde gözü olanlara da fırsat vermesin” şeklinde dua etti.

Taha Emre Özdemir  Ankara

Riyad’da Süper Kupa final maçının son dakika yapılan Mustafa Kemal fotoğraflı forma baskısı sebebiyle iptal edilmesi ve ardından İstanbul Galata Köprüsü’ndeki “Filistin’e destek, şehitlerimize rahmet, İsral’e lanet” mitinginden dönerken, Kelime-i Tevhid sancağı taşıması gerekçe gösterilerek İsmail Aydemir’in darbedilmesi ülke genelinde tansiyonu yükseltti. Birbiri ardına yaşanan provokatif eylemlerin sonuncusu da Fatih Camii İmamı Galip Usta ile talebesi Bilal Erdem’in bıçaklı saldırıya uğraması oldu. Fatih Camii’ndeki saldırıyı gerçekleştiren zanlı Ömer S., emniyet güçleri tarafından yakalanarak çıkartıldığı mahkemece tutuklanıp cezaevine gönderildi.

İmam odasında bıçakladı

Kendisine yapılan menfur saldırıyı Akit’e anlatan Galip Hoca, şunları dile getirdi: “O gün nöbetçi olduğum için akşam namazını kıldırdım. Namaz bitince bir adam bağırmaya başladı. Dönüp baktım ama iddia edildiği gibi bir münakaşam olmadı. Herhangi bir müdahalem de olmadı. Çünkü bizde meczup eksik olmaz. Kendisini zaten daha önceden de tanımıyorum. Güvenlik görevlileri onu dışarı çıkartmış. Ben de imam odasında talebelerimle ders yapmaya geçtim. Sonra birden odaya girerek bana saldırdı. Başta Erdoğan başta olmak üzere benimle ilgilenen tüm siyasetçilere, kişi ve kurumlara da teşekkür ediyorum. Zor günlerden geçiyoruz. İtidalli olmalıyız. Gazzeli kardeşlerimiz de saldırı altında. Benim gücüm şu anda dua etmeye yetiyor. Allah ülkemizi ve İslam alemini korusun, birliğimizi ve beraberliğimizi bozmasın. Birliğimiz ve beraberliğimizde gözü olanlara da fırsat vermesin.” Öte yandan, Galip Usta’ya yönelik saldırıya engel olmak isterken kendisi de bıçaklanan talebesi Bilal Erdem ise dün Fatih’te tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Erdem’in tedavisi evinde sürecek. Galip Hoca da dün yoğun bakımdan çıkartılarak, servise alındı.

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı
Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı

Gündem

Son dakika! Fatih Camii saldırganı tutuklandı
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'
Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Gündem

Bakan Tunç'tan Fatih Camii saldırganına ilişkin açıklama! 'Provokasyonlara geçit vermeyeceğiz'

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'
Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan Fatih Camii saldırısından sonra Müslümanlara uyarı! 'Uyanık olmalıyız'

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!
Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Siyaset

Bahçeli'den Fatih Camii'ndeki saldırıya ilişkin net mesaj!

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı konuştu!
Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı konuştu!

Gündem

Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii İmamı konuştu!

Erbaş'tan Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ziyaret
Erbaş'tan Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ziyaret

Gündem

Erbaş'tan Fatih Camii imamı Galip Usta'ya ziyaret

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23