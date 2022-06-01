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Dünya Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti
Dünya

Saldırısına uğradığı kanguruyla kavga etti

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinde bir kangurunun saldırısına uğrayan adam, peşini bırakmayan hayvanla yumruk yumruğa kavga etti.

Yeniakit Publisher
2022-06-01 13:30:00 - 2022-06-01 13:32:00

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletine bağlı Ballina bölgesinde köpeklerinin havlaması üzerine bahçeye çıkan Cliff Des adlı bir adam, dehşeti yaşadı.

Güvenlik kamerasına yansıyan olayda Des, bahçede karşılaştığı kangurudan kaçarken tökezleyerek yere düştü. Bu sırada kangurunun saldırısına uğrayan Des, peşini bırakmayan kanguruyla ayağa kalktıktan sonra kavga etmeye başladı.

Eline aldığı ağaç dalıyla kendisini korumaya çalışan Des mücadeleyi kazanırken, olaydan yaralı kurtulmayı başardı. O anlar sosyal medyada hızla yayılarak viral oldu.

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