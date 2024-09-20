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Dünya Saldırılar sonrası yasaklandı! Artık uçaklara alınmayacak
Dünya

Saldırılar sonrası yasaklandı! Artık uçaklara alınmayacak

Yeniakit Publisher
2024-09-20 01:07:00 - 2024-09-20 01:07:39
Saldırılar sonrası yasaklandı! Artık uçaklara alınmayacak

İsrail'in Lübnan'da Hizbullah tarafından iletişim için kullanılan çağrı cihazlarını patlatmasının ardından Lübnan Sivil Havacılık Otoritesi aldığı kararla yolcuların uçakta ve bagajlarında çağrı cihazı taşımasını yasakladı.

Lübnan’dan uçuş yapan tüm yerli ve yabancı havayollarına Lübnan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından gönderilen yazıda, ikinci bir duyuruya kadar Beyrut Rafic Hariri Havalimanı’ndan uçan tüm yolcuların uçakta çağrı cihazı ve telsiz taşıması yasaklandı.

Yasağın, yolcuların sadece üzerinde değil, yanlarında bulunan bagajlarda da geçerli olduğu belirtildi.

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