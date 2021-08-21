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Gündem Saldırı planı yapıyorlardı! Teröristlere bomba yağdı
Gündem

Saldırı planı yapıyorlardı! Teröristlere bomba yağdı

Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli olarak yürüttüğü çalışma sonrası Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-08-21 14:55:00 -
Saldırı planı yapıyorlardı! Teröristlere bomba yağdı

Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), "Güçlü, Kararlı, Muktedir!.. TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!" denildi.

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