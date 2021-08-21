Saldırı planı yapıyorlardı! Teröristlere bomba yağdı
Milli Savunma Bakanlığı, TSK ve MİT'in koordineli olarak yürüttüğü çalışma sonrası Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 3 teröristin öldürüldüğünü açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, (MSB), "Güçlü, Kararlı, Muktedir!.. TSK ile MİT’in koordineli çalışması sonucu Irak’ın kuzeyindeki Metina’da tespit edilen ve örgütün saldırılarını planlayan 3 PKK’lı terörist, hava harekâtı ile etkisiz hâle getirildi." açıklamasında bulundu
MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristleri inlerinde yok etmeye devam edeceğiz!" denildi.