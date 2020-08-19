Saldırı hazırlığındaydılar! PKK'ya ağır darbe

Türkiye, saldırı hazırlığındaki 8 teröristin daha heveslerini kursaklarında bıraktı.

Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyindeki bulunan Metina bölgesinde bir saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin imha edildiğini duyurdu.

TSK ve MİT'ten ortak operasyon

Yaptığı hava harekatıyla teröristlerin üzerine kabus gibi çöken Milli Savunma Bakanlığı, operasyonla ilgili açıklamada bulundu.

Bakanlığın açıklamasında, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) koordineli çalışması sonucunda, Irak kuzeyindeki yer alan Metina bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile belirlenen ve saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 8 PKK'lı teröristin hava harekatı ile imha edildiğini bildirdi.