Saldırı altında olan o ülke Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA satın aldı

Bölgeyi takip eden kaynaklar tarafından edinilen bilgilere göre Togo yönetimi birkaç hafta önce Türkiye'den Bayraktar TB2 SİHA alımı gerçekleştirdi.

Mepanews'te yer alan haberde, satın alınan Bayraktar tipi SİHA'ların ülkenin kuzey sınırlarında yaşanan saldırıları önlemek için kullanılacağı belirtiliyor.

Togo'nun kuzeyindeki Burkina Faso'da yaşanan çatışmaların zaman zaman değişkenlik göstererek bu ülkeye kaydığı biliniyor. Özellikle son dönemde Togo'da güvenlik güçlerine yönelik saldırılarda artış yaşanmış durumda.

Yine kısa bir süre önce Burkina Faso'ya ait olduğu belirtilen Bayraktar TB2 SİHA, kalkış yaptıktan bir süre sonra Togo hava sahasında da uçuş gerçekleştirmişti.

Togo'ya Bayraktar TB2 satışının doğrulanması durumunda Afrika kıtasında bu hava aracını kullanan ülkelerin sayısı yediye yükselmiş olacak.

Afrika kıyasında Bayraktar TB2'nin kullanıldığı ülkeler şu şekilde: Somali, Cibuti, Etiyopya, Libya, Fas, Nijer, Burkina Faso ve Togo.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ekim 2021'de Togo'ya bir ziyaret gerçekleştirmiş ve bu ülkeyle birçok anlaşma imzalanmıştı.