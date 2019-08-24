Saldırganlaşan ve anormalleşen kedi, kuduz çıktı Aydın'ı Söke ilçesine bağlı Bağarası Sayrakçı Mahallesi'nde yaşayan bir çoban anormal hareketler sergileyen ve saldırganlaşan kedisini tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi.

Aydın'ı Söke ilçesine bağlı Bağarası Sayrakçı Mahallesi'nde yaşayan bir çoban anormal hareketler sergileyen ve saldırganlaşan kedisini tüfekle vurarak öldürdü. İzmir Bornova'da incelemeye alınan kedi kuduz çıkınca, kedisi tarafından ısırılan 29 yaşındaki Hamit Aydoğdu tedavi altına alındı. Köyde çobanlık yaparak geçimini sağlayan Hamit Aydoğdu küçüklüğünden bu yana besleyip büyüttüğü kedisinin saldırısına uğradı. Bugüne kadar gayet uysal olmasına rağmen hareketleri anormalleşip herkese saldıran kedisinin durumundan şüphelenen Hamit Aydoğdu, av tüfeği ile kediyi vurarak etkisiz hale getirdikten sonra durumu yetkililere bildirdi.

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