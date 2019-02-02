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Saldırganların kimliğini ve delilleri gizlediği iddia edilen polisler hakkında yakalama kararı!

Bursa'da genç kız ile arkadaşının darp edilmesiyle ilgili olayda, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru gözaltına alındı.

02 Şubat 2019 Cumartesi 22:23
Saldırganların kimliğini ve delilleri gizlediği iddia edilen polisler hakkında yakalama kararı!

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, bir genç kız ile laf atan gruba tepki gösteren arkadaşının darp edilmesi olayıyla ilgili 2 polis memuru gözaltına alındı.

Saldırganları korumaya çalıştığı iddia edilen 2 polis memuru hakkında yakalama kararı

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, ilçede genç kız ile arkadaşının bir grup tarafından darp edilmesi olayında, soruşturmayı yürüten savcıya konuyu farklı aktardıkları, şüphelileri korumaya çalıştıkları, olayla ilgili kamera görüntülerini ve bazı bilgileri bilerek gizledikleri iddiasıyla 2 polis memuru hakkında yakalama kararı verildi.

Gözaltına alınan polis memurlarının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Ne olmuştu?

Orhangazi ilçesinde 20 Ocak'ta meydana gelen ve bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayda, genç kız ile arkadaşı kafenin önündeki parkta bir grubun saldırısına uğramıştı. İfadelerinin ardından emniyetten salıverilen 6 şüpheli, tepkiler üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden Ertan, Semih ve Burhan Semiz ile Burak İnce ve Hakan Gençoğlu, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmış, O.S. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 22:23
  1. Orhangazi
  2. Bursa
  3. darp olayı

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