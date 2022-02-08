Saldırganların görüntüsü ortaya çıktı! Kumar baronu Halil Falyalı öldü!

Halil Falyalı ve eşinin bulunduğu konvoya saldırı gerçekleştirildi. Şoförü olay yerinde hayatını kaybederken, hastaneye kaldırılan Falyalı müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otelinden çıkarak evine gitmeye çalışan kumarhane patronu Halil Falyalı yolda kendisine kurulan pusuda saldırıya uğradı. Evine giden güzargah üzerinde yolun daraldığı noktada yaylım ateşine tuttulan Halil Falyalı'nın içinde bulunduğu araçta kendisi ağır yaralandı ve hayatını kaybetti. Saldırıda Falyalı'nın soförü Murat Demirtaş da öldürüldü.

Halil Falyalı öldü

HaberKıbrıs.com'un haberine göre saldırı sonrası yoğun bakıma kaldırılan Halil Falyalı tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olay yerinde çok kan kaybeden Halil Falyalı'nın kalbinin durduğu, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde yoğun bakıma alındığı ancak öldüğü açıklandı.

Eşi ve çocukları da arabadaydı

Öte yandan saldırı sırasında Falyalı’nın eşi ve çocuğun arkadaki araçta olduğu ve saldırıdan yara almadan kurtulduğu belirtildi.

Sedat Peker aleyhinde açıklamalar yapmıştı

Öte yandan şoförü ile birlikte öldürülen Halil Falyalı, yakın tarihde Sedat Peker'in açıklamalarına hedef olmuştu. Yurtdışında kaçak yaşayan ve birçok kişi hakkında yarıyalan-yarı doğru iddualarda bulunan Peker, Halil Falyalı hakkında da suçlamalarda bulunmuş, Falyalı da kendisine cevap vermişti.